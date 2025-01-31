Подмосковный проект «Доброе дело» объединил уже 1,3 млн человек и 60 компаний

Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
В Курскую область из Подмосковья прибыла уже пятая фура с гуманитарной помощью. В ней около 20 тонн груза для жителей приграничных территорий. Это продукты, чай и средства гигиены.
Груз собрали представители бизнеса – участники проекта «Доброе дело», который реализуется в Подмосковье с весны 2022 года. Такую помощь регулярно доставляют жителям новых и приграничных регионов, а также участникам спецоперации.
Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с предпринимателями и поблагодарил их за участие в акции.
Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Основатели компании «Правильное решение» Татьяна и Дмитрий Донихины не в первый раз собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области. На этот раз они передали средства личной гигиены. Дмитрий – офицер запаса, в зоне СВО у него много друзей. У некоторых сотрудников компании на фронте родные и близкие. «Правильное решение» активно отправляет снаряжение и амуницию бойцам. Кроме того, компания помогает раненым, проходящим лечение в госпитале.
Предприятие «Полёт» из Люберец передало кондитерские изделия. Компания участвует в проекте с первых дней, она уже отправила более 20 тонн своей продукции.
Яковлевская Чаеразвесочная фабрика из Подольска собирала гуманитарную помощь во время пандемии коронавируса, не осталась равнодушной и сейчас. Жителям Курской области она передала чай.
Фурой, доставившей груз в Курскую область, управлял опытный водитель Александр Суслов. До этого он уже дважды отвозил гумпомощь в Донбасс.
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Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с предпринимателями и поблагодарил их за участие в акции.
«Проект объединил много неравнодушных людей. Они собирают большое количество всего того, что необходимо на передовой и в тылу. Хочу сказать огромное спасибо водителям, волонтёрам и предпринимателям – каждый вносит свой вклад. «Доброе дело» – большое движение. Примерно за три года мы отправили десятки подобных машин в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую, Херсонскую, Белгородскую и Курскую области. Запрос есть, и это не последняя фура», – сказал Воробьёв.
Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Основатели компании «Правильное решение» Татьяна и Дмитрий Донихины не в первый раз собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области. На этот раз они передали средства личной гигиены. Дмитрий – офицер запаса, в зоне СВО у него много друзей. У некоторых сотрудников компании на фронте родные и близкие. «Правильное решение» активно отправляет снаряжение и амуницию бойцам. Кроме того, компания помогает раненым, проходящим лечение в госпитале.
«После увольнения из рядов Вооруженных сил вместе с супругой я занялся производством косметической продукции и бытовой химии. У нас в Одинцовском городском округе – своё предприятие. С 2022 года помогаем российским подразделениям, госпиталю им. Бурденко, нескольким волонтёрским движениям. Будем продолжать участие в проекте «Доброе дело», – сказал Дмитрий Донихин.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Предприятие «Полёт» из Люберец передало кондитерские изделия. Компания участвует в проекте с первых дней, она уже отправила более 20 тонн своей продукции.
Яковлевская Чаеразвесочная фабрика из Подольска собирала гуманитарную помощь во время пандемии коронавируса, не осталась равнодушной и сейчас. Жителям Курской области она передала чай.
«Первый раз участвуем в «Добром деле». Спасибо организаторам проекта – они подсказали нам, какие потребности у жителей Курской области, находящихся в пунктах временного размещения. Мы считаем себя социально ответственной компанией и планируем регулярно участвовать в таких программах», – сказал руководитель фабрики Андрей Ерофеев.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фурой, доставившей груз в Курскую область, управлял опытный водитель Александр Суслов. До этого он уже дважды отвозил гумпомощь в Донбасс.
«В последний раз ещё до Нового года ездил в Новоазовск. Понимаю, что делаю очень важное ответственное дело. Люди нуждаются в гуманитарном грузе, который собрали для них жители Подмосковья», – поделился Александр.Акцию «Доброе дело» инициировали подмосковные школьники, а губернатор поддержал их идею. К проекту присоединились не только учащиеся и их родители, но и тысячи неравнодушных людей со всей Московской области, в том числе представители бизнеса. Сегодня это свыше 1,3 млн человек и более 60 компаний. За эти почти три года они передали более 7,7 тыс. тонн помощи.
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Лора Луганская