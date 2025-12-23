Аренда квартир и домов в Татарстане вырастет в 2–3 раза в новогоднюю ночь

23 декабря 2025, 18:38

Фото: iStock/fizkes

Стоимость аренды квартир и домов в Татарстане в новогоднюю ночь вырастет как минимум в 2–3 раза по сравнению с обычными ценами. Об этом заявил вице-президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев