Аренда квартир и домов в Татарстане вырастет в 2–3 раза в новогоднюю ночь
Стоимость аренды квартир и домов в Татарстане в новогоднюю ночь вырастет как минимум в 2–3 раза по сравнению с обычными ценами. Об этом заявил вице-президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев
В разговоре с «Татар-информом» он отметил, что на период новогодних праздников цены увеличатся примерно в 1,5 раза. Рост аренды будет зависеть от расположения объекта и его популярности. В отдельных случаях возможен и четырёхкратный рост стоимости.
Эксперт уточнил, что аренда в центральных районах и в зданиях с развитой инфраструктурой традиционно дорожает сильнее всего, а владельцы недвижимости заранее поднимают цены, учитывая высокий спрос на праздничные даты.
