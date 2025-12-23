Легендарные номера «ЕКХ» перестали регистрировать и стали изымать при смене авто

23 декабря 2025, 17:30

Фото: iStock/igoriss

В России перестали регистрировать автомобильные номера с серией «ЕКХ», которые ассоциируются с фразу «еду как хочу». Их больше не возвращают владельцам при смене автомобиля и фактически изымают без публичных разъяснений.