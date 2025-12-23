Легендарные номера «ЕКХ» перестали регистрировать и стали изымать при смене авто
В России перестали регистрировать автомобильные номера с серией «ЕКХ», которые ассоциируются с фразу «еду как хочу». Их больше не возвращают владельцам при смене автомобиля и фактически изымают без публичных разъяснений.
Как сообщает Telegram-канал Mash, с подобной ситуацией столкнулся житель Воронежа, который решил перенести номера «ЕКХ» на новый автомобиль. Он сдал их на хранение в МРЭО, однако при попытке вернуть получил отказ. Сотрудница ведомства пояснила, что действует новое распоряжение, поступившее из Москвы, и выдача таких номеров запрещена по всей стране.
Предварительно, решение связано с тем, что серия «ЕКХ» воспринимается как неофициальный VIP-пропуск и ассоциируется с силовыми структурами. Официальных документов МРЭО не предоставили. Общественная организация НАС направила запрос в МВД для проверки законности запрета. На рынке такие номера по-прежнему оцениваются от 285 тысяч до 2,68 миллионов рублей.
