Госдума: Telegram не будут блокировать до перехода «правильных» каналов в МАХ
Telegram в России не планируют блокировать до тех пор, пока «правильные» каналы с крупной аудиторией не перейдут на платформу МАХ. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский на пресс-конференции.
По словам депутата, ситуация с WhatsApp* стала следствием невыполнения требований закона. Платформе давали годы на локализацию данных, регистрацию в Роскомнадзоре и взаимодействие с правоохранительными органами, однако компания на контакт не пошла.
Telegram, как отметил Боярский, находится в иной ситуации. В мессенджере работают каналы, которые «правильно освещают повестку» и в развитие которых вложены значительные ресурсы. Он подчеркнул, что в МАХ уже появилась возможность создавать каналы, но говорить о массовом переходе пока рано.
