Госдума: Telegram не будут блокировать до перехода «правильных» каналов в МАХ

23 декабря 2025, 17:12

Фото: iStock/Penderev

Telegram в России не планируют блокировать до тех пор, пока «правильные» каналы с крупной аудиторией не перейдут на платформу МАХ. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский на пресс-конференции.