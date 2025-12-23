Эколог оценил вероятность появления клещей на живых елках в квартире
Эколог Фролов: появление клещей на елке крайне маловероятно
Клещи не зимуют на хвойных деревьях, однако могут случайно попасть на новогодние елки. Об этом рассказал сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов.
Он уточнил, что насекомые просыпаются при температуре выше +10…+12 градусов и инстинктивно начинают ползти вверх по растению.
«Риск возникает, если елки привезены из южных регионов, где из-за теплой зимы уже могла начаться преждевременная активность клещей, и, если эти районы являются эндемичными по клещевым инфекциям. В таком случае насекомые могут оказаться на дереве и быть занесены в дом», — уточнил Фролов в разговоре с «Известиями».
При этом он уточнил, что такое бывает крайне редко при совпадении сразу нескольких факторов — происхождения дерева из зараженной местности и аномально теплая погода во время сруба.
Фролов посоветовал первые дни после установки живой ели осматривать детей и животных, далее клещи быстро погибают в домашних условиях.
В свою очередь энтомолог Александр Каширский заявил «Москве 24», что информация о распространении «елочных» клещей в домах не соответствует действительности.
По его словам, на фотографиях, которые появились в СМИ, изображена тля, а не клещи.
«Тля питается соком различных растений, в том числе хвойных. Оказавшись в тепле, насекомые могут активизироваться и начать ползать, однако в квартире они обречены на гибель и не смогут причинить вреда ни людям, ни комнатным растениям», — подчеркнул Каширский.
Иксодовые клещи, которые являются переносчиками заболеваний и кусают людей, обитают в лесной подстилке, а не в елках. И вероятность занести их в квартиру крайне мала, заключил эксперт.