Эколог оценил вероятность появления клещей на живых елках в квартире

23 декабря 2025, 17:35

Эколог Фролов: появление клещей на елке крайне маловероятно

Фото: iStock/koldunova

Клещи не зимуют на хвойных деревьях, однако могут случайно попасть на новогодние елки. Об этом рассказал сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов.





Он уточнил, что насекомые просыпаются при температуре выше +10…+12 градусов и инстинктивно начинают ползти вверх по растению.





«Риск возникает, если елки привезены из южных регионов, где из-за теплой зимы уже могла начаться преждевременная активность клещей, и, если эти районы являются эндемичными по клещевым инфекциям. В таком случае насекомые могут оказаться на дереве и быть занесены в дом», — уточнил Фролов в разговоре с «Известиями».

«Тля питается соком различных растений, в том числе хвойных. Оказавшись в тепле, насекомые могут активизироваться и начать ползать, однако в квартире они обречены на гибель и не смогут причинить вреда ни людям, ни комнатным растениям», — подчеркнул Каширский.