Аренда квартир подорожает в России в следующем году

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Руководитель отдела по работе с новостройками TYMY Александр Перевозников заявил, что в следующем году ожидается рост цены аренды жилья в России.
Подорожать аренда, по его словам, может на 20-25%.
Он уточнил, что при росте инфляции этот рост цен может быть ещё больше.
Ранее сообщалось, что согласно данным сервиса «Яндекс Аренда», в октябре лидерами среди российских городов по доступности аренды жилья стали Омск и Воронеж.
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«Сейчас между арендой и ипотекой без субсидий есть существенный дисбаланс — ежемесячный платёж по ипотеке под 25-28% пока существенно выше арендных ставок на аналогичное жильё. Но эта разница быстро сокращается. Так что даже с ежемесячным платежом стоит помнить важный нюанс: если ипотеку вы берёте сейчас и ежемесячный платеж по ней уже не вырастет, аренда скорей всего продолжит дорожать. В следующем году рост может составить 20-25», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.
Он уточнил, что при росте инфляции этот рост цен может быть ещё больше.
Ранее сообщалось, что согласно данным сервиса «Яндекс Аренда», в октябре лидерами среди российских городов по доступности аренды жилья стали Омск и Воронеж.
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Мелисса Тимофеева