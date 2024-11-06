Названы города-лидеры по доступности аренды жилья в октябре

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Согласно данным сервиса «Яндекс Аренда», в октябре лидерами среди российских городов по доступности аренды жилья стали Омск и Воронеж.
Отмечается, что в среднем в этих городах аренда недвижимости стоила 25 тыс. рублей. Далее в этом рейтинге городов следуют Красноярск, Уфа и Челябинск.
Как передаёт Газета.ру, напротив, наиболее дорогая аренда недвижимости за прошлый месяц была зафиксирована в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
А глава Гильдии Риэлторов РФ Константин Апрелев заявил, что, анализируя данные о доступности арендной недвижимости в регионах страны, стоит учитывать не только саму стоимость аренды, но и средние доходы населения в каждом регионе, размер квартирного фонда в регионе, а также затраты, которые тратят местные власти на строительство.
Ранее исследование компании Rariteco показало, что основным отпугивающим элементом для покупателей элитной недвижимости является вид из окна, а также близость соседних домов.
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Как передаёт Газета.ру, напротив, наиболее дорогая аренда недвижимости за прошлый месяц была зафиксирована в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
А глава Гильдии Риэлторов РФ Константин Апрелев заявил, что, анализируя данные о доступности арендной недвижимости в регионах страны, стоит учитывать не только саму стоимость аренды, но и средние доходы населения в каждом регионе, размер квартирного фонда в регионе, а также затраты, которые тратят местные власти на строительство.
«Москва один из самых дорогих регионов по стоимости аренды, но если сравнивать с доходами, то она даже не на первом месте по недоступности. Москва, скорее, в десятке по уровню затрат на аренду в соотношении к доходам», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.
Ранее исследование компании Rariteco показало, что основным отпугивающим элементом для покупателей элитной недвижимости является вид из окна, а также близость соседних домов.
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Мелисса Тимофеева