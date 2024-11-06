Названы города-лидеры по доступности аренды жилья в октябре

Двухэтажное здание детского сада №22 «Родничок» планируют капитально отремонтировать в городе Долгопрудный, в настоящее время подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.