Стало известно, что окна в подъездах могут сэкономить семейный бюджет

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Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский призвал граждан внимательно следить за состоянием окон в подъездах многоквартирных домов. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, открытые окна могут привести к значительным теплопотерям, что, в свою очередь, негативно скажется на расходах семейного бюджета на отопление.
Якубовский отметил, что невынужденные теплопотери могут увеличивать расходы на отопление до 10%. Депутат объяснил, что если окна в подъездах не закрыты, необходимо незамедлительно приглашать сотрудников управляющей компании для устранения этой проблемы.
Кроме того, парламентарий предупредил о возможных серьезных последствиях, связанных с открытыми окнами, таких как разморозка стояков отопления, что создаст неудобства для всех жильцов дома. Он также добавил, что в случае низкой энергоэффективности здания счета за тепло могут вырасти еще больше, затрагивая всех жителей.
Ранее стало известно, что сегодня в ГД будет внесён законопроект, касающийся контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Якубовский отметил, что невынужденные теплопотери могут увеличивать расходы на отопление до 10%. Депутат объяснил, что если окна в подъездах не закрыты, необходимо незамедлительно приглашать сотрудников управляющей компании для устранения этой проблемы.
Кроме того, парламентарий предупредил о возможных серьезных последствиях, связанных с открытыми окнами, таких как разморозка стояков отопления, что создаст неудобства для всех жильцов дома. Он также добавил, что в случае низкой энергоэффективности здания счета за тепло могут вырасти еще больше, затрагивая всех жителей.
Ранее стало известно, что сегодня в ГД будет внесён законопроект, касающийся контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова