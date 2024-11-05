Озвучен главный «красный флаг» для покупателей элитного жилья

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Исследование компании Rariteco показало, что основным отпугивающим элементом для покупателей элитной недвижимости является вид из окна, а также близость соседних домов.
Также людей не устраивает недостаток звукоизоляции в квартире, который снижает уровень комфорта.
Как передаёт Газета.ру, другими проблемами для покупателей подобной недвижимости стали проблемы с парковкой, шумное соседство, репутация застройщика и т. д.
А аналитик ФГ «Финам» Саид Керимханов объяснил, что зачастую покупателю удобнее купить квартиру на первичном рынке, чем на вторичном из-за того, что «вторичка» зачастую требует дополнительных вложений.
Ранее вице-президент Российской Гильдии Риэлторов Андрей Банников в беседе с «Радио 1» объяснил, что в нынешней ситуации с повышением ключевой ставки застройщики предпринимают усилия: предоставляют программы рассрочек в 3-4 года и возможность купить новостройку и подождать, когда процентная ставка уменьшится.
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Как передаёт Газета.ру, другими проблемами для покупателей подобной недвижимости стали проблемы с парковкой, шумное соседство, репутация застройщика и т. д.
А аналитик ФГ «Финам» Саид Керимханов объяснил, что зачастую покупателю удобнее купить квартиру на первичном рынке, чем на вторичном из-за того, что «вторичка» зачастую требует дополнительных вложений.
«Часть спроса на вторичную недвижимость из-за высоких ставок перетекла в первичный рынок и аренду», — отметил в беседе с «Известиями» Керимханов.
Ранее вице-президент Российской Гильдии Риэлторов Андрей Банников в беседе с «Радио 1» объяснил, что в нынешней ситуации с повышением ключевой ставки застройщики предпринимают усилия: предоставляют программы рассрочек в 3-4 года и возможность купить новостройку и подождать, когда процентная ставка уменьшится.
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Мелисса Тимофеева