Аренда квартир подорожала в России в среднем на 16%

Фото: iStock/LENblR
Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев заявил, что в Росси за год съём жилья в среднем подорожал на 16%.
«Рост арендных ставок квартир обусловлен дисбалансом в структуре спроса и предложение. Интерес к аренде остаётся почти таким же, как и год назад. В этот же период экспозиция уменьшилась из-за того, что сейчас для многих россиян аренда является более привлекательными вариантом, чем покупка жилья в ипотеку под высокий процент», — пояснил в беседе с Газета.ру Каменев.
Ранее уполномоченный представитель президента Гильдии риэлтеров Московской области в городских округах Серпухове, Пущине и Протвине, президент комитета по недвижимости Торгово-промышленной палаты города Серпухов Любовь Голубева в беседе с «Радио 1» объясняла изменения в законодательстве, касающиеся порядка посуточной аренды квартир в многоквартирном доме.
Читайте также:
Риэлтор Голубева рассказала о деталях закона о посуточной аренде жилья
Путин подписал закон, запрещающий сдавать в аренду квартиры, в которых нет счетчиков
Госдума приняла закон о защите прав соседей при посуточной сдаче квартир
Мелисса Тимофеева