Аренда квартиры для инвалидов: собственники отказывают из-за страхов и стереотипов
В Москве около половины людей с ограниченными возможностями сталкиваются с отказами при попытке снять жильё. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».
Многие собственники объясняют это страхом за здоровье и жизнь постояльца, не желая брать на себя ответственность.
Кроме того, в обществе продолжают существовать ложные стереотипы, например, что у жильцов с инвалидностью можно «заразиться» серьёзными заболеваниями, включая рак. Такие предрассудки осложняют процесс аренды и ограничивают доступ инвалидов к жилью.
Эксперты отмечают, что для решения проблемы необходима просветительская работа и законодательные меры, защищающие права людей с ограниченными возможностями.
