Аренда квартиры для инвалидов: собственники отказывают из-за страхов и стереотипов

06 октября 2025, 15:38

Инвалиды сталкиваются с массовыми отказами при аренде жилья в Москве

Фото: Istock / Pavel1964

В Москве около половины людей с ограниченными возможностями сталкиваются с отказами при попытке снять жильё. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».