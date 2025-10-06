Пластический хирург назвал самые популярные пластические операции
Самыми популярными пластическими операциями среди россиянок являются ринопластика, липосакция и контурная пластика. Об этом рассказал ведущий пластический хирург и главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук и профессор Тигран Алексанян.
Одной из самых популярных и востребованных операций, по мнению эксперта, является ринопластика. Она занимает особое место в сфере пластической хирургии и, как утверждает доктор Алексанян, всегда будет актуальной.
«Красивый нос – это не только вопрос эстетики, но и уверенности в себе. Нос играет ключевую роль в формировании общего восприятия лица, и его пропорции должны гармонировать с остальными чертами. Ринопластика позволяет пациентам достичь желаемого результата, что, в свою очередь, способствует повышению их самооценки и уверенности», — отметил Алексанян в беседе с RuNews24.ru.
Он также добавил, что ринопластика помогает избавиться от трудностей с дыханием, которые возникают из-за искривления перегородки.
Кроме того, среди россиянок популярностью пользуются операции по коррекции фигуры, такие как липосакция, абдоминопластика и липофилинг. По словам Алексаняна, эти операции безопасны и позволяют быстро избавиться от проблемных зон и подчеркнуть красоту тела.
Хирург подчеркнул, что операции по омоложению всегда будут вне модных тенденций. Блефаропластика, фейслифтинг и контурная пластика возвращают лицу молодость и свежесть, избавляя от морщин, уточнил специалист.
Тем не менее, Алексанян отметил, что любые операции являются серьёзным шагом. Необходимо заранее проконсультироваться с опытным специалистом и обязательно выяснить возможные риски и последствия.