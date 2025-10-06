Пластический хирург назвал самые популярные пластические операции

06 октября 2025, 15:30

Пластический хирург Алексанян: ринопластика является самой популярной операцией

Фото: iStock/Olena Miroshnichenko

Самыми популярными пластическими операциями среди россиянок являются ринопластика, липосакция и контурная пластика. Об этом рассказал ведущий пластический хирург и главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук и профессор Тигран Алексанян.





Одной из самых популярных и востребованных операций, по мнению эксперта, является ринопластика. Она занимает особое место в сфере пластической хирургии и, как утверждает доктор Алексанян, всегда будет актуальной.





«Красивый нос – это не только вопрос эстетики, но и уверенности в себе. Нос играет ключевую роль в формировании общего восприятия лица, и его пропорции должны гармонировать с остальными чертами. Ринопластика позволяет пациентам достичь желаемого результата, что, в свою очередь, способствует повышению их самооценки и уверенности», — отметил Алексанян в беседе с RuNews24.ru.