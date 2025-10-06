После зверского броска об асфальт у собаки-инвалида разошёлся шов

06 октября 2025, 15:13

В Подольске инцидент с соседом привёл к осложнению у собаки после операции

Фото: Istock/Guillem de Balanzo

Сосед швырнул собаку по кличке Офелия об асфальт, из-за чего у животного разошёлся послеоперационный шов. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.