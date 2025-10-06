Достижения.рф

После зверского броска об асфальт у собаки-инвалида разошёлся шов

В Подольске инцидент с соседом привёл к осложнению у собаки после операции
Фото: Istock/Guillem de Balanzo

Сосед швырнул собаку по кличке Офелия об асфальт, из-за чего у животного разошёлся послеоперационный шов. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.



По информации очевидцев, в момент инцидента мужчина, Григорий Игнатов, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не признаёт вину и утверждает, что собака укусила его первой, хотя запись с камер показывает обратное.

Хозяйка собаки Екатерина рассказала, что взяла дворнягу из приюта. После операции по удалению грыжи два с половиной месяца назад у питомца отказали задние лапы. Правоохранительные органы возбудили против Игнатова уголовное дело о жестоком обращении с животными. Ему грозит до трёх лет колонии.

Ветеринары зашили Офелии рану, переломов у собаки нет. Сейчас её состояние нормальное, но животное испытывает стресс и боится людей. Врачи наблюдают за последствиями травм для внутренних органов.

Ольга Щелокова

