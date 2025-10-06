После зверского броска об асфальт у собаки-инвалида разошёлся шов
Сосед швырнул собаку по кличке Офелия об асфальт, из-за чего у животного разошёлся послеоперационный шов. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации очевидцев, в момент инцидента мужчина, Григорий Игнатов, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не признаёт вину и утверждает, что собака укусила его первой, хотя запись с камер показывает обратное.
Хозяйка собаки Екатерина рассказала, что взяла дворнягу из приюта. После операции по удалению грыжи два с половиной месяца назад у питомца отказали задние лапы. Правоохранительные органы возбудили против Игнатова уголовное дело о жестоком обращении с животными. Ему грозит до трёх лет колонии.
Ветеринары зашили Офелии рану, переломов у собаки нет. Сейчас её состояние нормальное, но животное испытывает стресс и боится людей. Врачи наблюдают за последствиями травм для внутренних органов.
