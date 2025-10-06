Курьер-мигрант доставил еду и изнасиловал несовершеннолетнюю девочку
В Подмосковье курьер задержан по подозрению в изнасиловании ребёнка
В Подмосковье задержан курьер, подозреваемый в изнасиловании ребёнка. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
Инцидент произошёл, когда школьница, находясь дома одна, заказала доставку еды. Прибывший мужчина оказался в квартире вместе с девочкой, после чего, по версии следствия, изнасиловал.
Подозреваемый арестован. Как сообщили в полиции, он не является гражданином России. Расследование продолжается.
