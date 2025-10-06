Достижения.рф

Курьер-мигрант доставил еду и изнасиловал несовершеннолетнюю девочку

В Подмосковье курьер задержан по подозрению в изнасиловании ребёнка
Фото: Istock / Diamond Dogs

В Подмосковье задержан курьер, подозреваемый в изнасиловании ребёнка. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».



Инцидент произошёл, когда школьница, находясь дома одна, заказала доставку еды. Прибывший мужчина оказался в квартире вместе с девочкой, после чего, по версии следствия, изнасиловал.

Подозреваемый арестован. Как сообщили в полиции, он не является гражданином России. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения зарезал соседку, работающую медсестрой в общежитии.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0