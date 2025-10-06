Курьер-мигрант доставил еду и изнасиловал несовершеннолетнюю девочку

06 октября 2025, 14:30

В Подмосковье курьер задержан по подозрению в изнасиловании ребёнка

Фото: Istock / Diamond Dogs

В Подмосковье задержан курьер, подозреваемый в изнасиловании ребёнка. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».