В России могут расширить право на алименты
Москалькова предложила продлить выплату алиментов совершеннолетним школьникам
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила изменить порядок выплаты алиментов. Как сообщает ТАСС, инициатива предусматривает финансовую поддержку совершеннолетних детей, которые продолжают учиться в школе.
Предложение содержит публичный доклад о работе омбудсмена за 2025 год. В документе указано, что действующее законодательство обязывает родителей выплачивать алименты только до момента достижения ребёнком 18 лет. Эта норма лишает финансовой поддержки совершеннолетних школьников.
«Министерству юстиции РФ рассмотреть вопрос о законодательном закреплении права на алименты совершеннолетних детей, обучающихся в образовательных организациях общего образования», — сказано в докладе.Кроме того, Москалькова предлагает вновь обсудить идею создания государственного алиментного фонда.
