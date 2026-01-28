В России могут расширить право на алименты

28 января 2026, 21:54

Москалькова предложила продлить выплату алиментов совершеннолетним школьникам

Фото: Istock/designer491

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила изменить порядок выплаты алиментов. Как сообщает ТАСС, инициатива предусматривает финансовую поддержку совершеннолетних детей, которые продолжают учиться в школе.





Предложение содержит публичный доклад о работе омбудсмена за 2025 год. В документе указано, что действующее законодательство обязывает родителей выплачивать алименты только до момента достижения ребёнком 18 лет. Эта норма лишает финансовой поддержки совершеннолетних школьников.

«Министерству юстиции РФ рассмотреть вопрос о законодательном закреплении права на алименты совершеннолетних детей, обучающихся в образовательных организациях общего образования», — сказано в докладе.