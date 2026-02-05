Отец накормил трёхлетнюю дочь крысиным ядом, чтобы не платить алименты
В Баварии начался суд над 28-летним мужчиной. Обвинение утверждает, что он дал своей трёхлетней дочери крысиный яд, чтобы избежать выплаты алиментов. Об этом сообщает Bild.
По информации следствия, гражданин Афганистана Элиас Г. положил в рот ребёнку запечатанный пакет с фосфидом алюминия. Девочка проглотила вещество, после чего ей стало плохо. Мать сразу вызвала скорую помощь, и врачи спасли малышку.
Прокуроры заявили, что мужчина готовился к преступлению несколько недель и искал в интернете информацию о действии ядов. Мотивом стало нежелание платить алименты на содержание дочери. Подсудимый вину не признал.
