Отец накормил трёхлетнюю дочь крысиным ядом, чтобы не платить алименты

05 февраля 2026, 21:59

В Германии отец пытался отравить трёхлетнюю дочь крысиным ядом

Фото: Istock/corrigan201

В Баварии начался суд над 28-летним мужчиной. Обвинение утверждает, что он дал своей трёхлетней дочери крысиный яд, чтобы избежать выплаты алиментов. Об этом сообщает Bild.