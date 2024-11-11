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Арестованы счета сына экс-главы «Спецтехники» на сумму более 1 млрд рублей

Фото: iStock|Dragon Claws

Фото: iStock|Dragon Claws

Правоохранительные органы наложили арест на счета и активы сына бывшего топ-менеджера «Спецтехники» Олега Иванова на сумму более одного млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Юлию Нитченко.
Напомним, Иванова арестовали со вторым топ-менеджером Игорем Мироновым из-за превышения должностных полномочий при выполнении контрактов по гособоронзаказу. Вину они не признали.

По словам Нитченко, арестовать имущество могут только по решению суда, однако его не было. Тем не менее счета компании сына Иванова и все его имущество было арестовано на общую сумму более чем на 1 млрд рублей.



«Арест счетов ее доверителя был произведен без соответствующего решения суда, что указывает на коррупционную составляющую, так как все действия следственного органа выполняются быстро и необдуманно», — заявила Нитченко.

Она добавила, что уже направила жалобу в прокуратуру и отдел собственной безопасности. Также сейчас готовится жалоба на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина.

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Подвал дома в Кашире затопило канализацией
11 ноября 2024, 11:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Сточные воды затопили подвал дома №5/1 на улице Кржижановского в Кашире, засор произошёл из-за того, что жильцы выбрасывали в канализацию нерастворимые влажные салфетки, кошачий наполнитель и средства личной гигиены, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Засор образовался в месте «захода» труб в дом — на границе уличных и внутридомовых канализационных сетей. В настоящее время аварийные службы ведут работы по устранению ЧП», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за большого количества посторонних предметов в системе канализации может потребоваться замена выпускных труб. В этом случае на месте аварии будут организованы земляные работы.

Специалисты призывают жителей во избежание засоров не смывать в канализацию то, что не растворяется в воде.

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#авария
#канализация
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На «Госуслугах» Подмосковья появились советы для госслужащих по кибербезопасности
11 ноября 2024, 11:34

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

На региональном портале госуслуг обновили раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном». Новая тема посвящена защите госслужащих от киберугроз, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Этот материал поможет государственным служащим противостоять киберугрозам. Статья содержит советы по сохранению конфиденциальности данных, базовые принципы защиты аккаунтов, рекомендации по распознаванию уловок злоумышленников», – рассказала глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник.
Она добавила, что страница «Цифровая безопасность для госслужащих» создана при участии Миницифры России.

Раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» расположен на главной странице регионального портала в блоке «Сервисы». Пользователи могут проверить там уровень своих цифровых навыков, скачать памятки по кибербезопасности, узнать о самых распространённых методах мошенничества.

Информационный раздел доступен без авторизации.

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#подмосковье
#московская область
#госуслуги
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В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья 188 человек
11 ноября 2024, 11:20

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

188 жителей 12 городских округов Московской области переселили из аварийного жилья за прошедшую неделю, расселение проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.
«За неделю в регионе переселили 188 человек из 85 аварийных помещений общей площадью более 3,4 тыс. квадратных метров. Расселённые аварийные дома расположены в городских округах Солнечногорск, Волоколамский, Пушкинский, Дмитровский, Шатура, Клин, Сергиево-Посадский, Раменский, Подольск, Серпухов, Щёлково и Воскресенск», — говорится в сообщении.
Жильцам предоставили квартиры в новостройках, на вторичном рынке жилья, переведена выкупая стоимость квартир или переданы жилищные сертификаты.

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#московская область
#подмосковье
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В Павловском Посаде подвели итоги работы образовательного комплекса
11 ноября 2024, 11:14

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Директор Лицея №1 Павловского Посада Павел Грязнов подвёл итоги работы школьного образовательного комплекса за два года. Он рассказал об успехах, достижениях детей и планах, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Наш образовательный комплекс сделал значительные шаги вперёд в различных областях. Были внедрены новые образовательные программы, открылись кружки и секции, которые позволили нашим ученикам проявить себя в разных сферах», – отметил директор.
Грязнов также подчеркнул, что благодаря программам президента России и губернатора Московской области за последние годы отремонтировано большое количество учреждений образования. Он уверен, что в будущем и здания комплекса войдут в программу капремонта.

Также директор отметил активное участие родителей в образовательных инициативах.

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#павловский посад
#лицей
#образование
#директор
#подмосковье
#московская область
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Врач рассказал, как сахар в детстве влияет на развитие диабета и гипертонии
Врач Зайниддинова: потребление сахара не влияет на развитие диабета и гипертонии
11 ноября 2024, 11:06

Фото: iStock/Maya23K

Исследователи обнаружили, что снижение или отказ от употребления сахара в течение первых 1000 дней жизни может защитить человека от диабета и гипертонии во взрослом возрасте. К таким выводам пришли ученые из Университета Южной Калифорнии.
Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Рабият Зайниддинова в беседе с «Радио 1» сообщила, что полное исключение сахара из рациона детей не приведет к здоровому поколению, не страдающему гипертонией и диабетом, ведь на это влияют и другие признаки.
«Нужно тогда спрогнозировать заранее, чтобы у ребенка была своевременная половая жизнь, чтобы не было лишнего веса, который убивает сосуды и состава с дичайшей скоростью, чтобы ребенок не пробовал вейпы, чтобы занимался спортом. Генетическая предрасположенность тоже играет роль: если у вас в роду кто-то имеет склонность к сахарному диабету или гипертонии, то скорее всего это выстрелит, если ребенок не будет следить за здоровьем с самого детства. Сахар играет опосредованную роль. Все дело в рациональном потреблении и в рациональном расходовании», — подчеркнула эксперт.

Однако, по ее словам, в первые три года жизни детям дополнительный сахар не нужен, у них есть определенно рассчитанное меню, и дополнительно баловать сахаром опасно и глупо.
«Давать ребенку сахар — это потребность родителя, который испытывает чувство вины, наслаждаясь чем-то вкусным в компании ребенка за столом. Но на самом деле ребенок не хочет сладкого, его привлекает обертка, шуршание и родительское удовольствие. Потребности ребенка простые: сухая попа, достаточно воды и какие-то базовые продукты», — сказала врач.

Она отметила, что в настоящее время большинство болезней лечатся здоровым образом жизни, но не все понимают, что это долгий и многолетний труд, а не разовая акция.
«Легче сказать, что все из-за сахара. Но демонизировать какой-то продукт — это глупо», — заключила специалист.

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Жителей Подмосковья предупредили об интернет-мошенничестве с лотереями
11 ноября 2024, 10:35

Фото: istockphoto.com/ArisSu

Новую мошенническую схему для получения доступа к банковским данным россиян начали использовать в России: потенциальной жертве присылают ссылку на некую интернет-лотерею и предлагают проверить свою удачу, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«На сайте с «лотереей» пользователю предлагается открыть коробочки с призами. Практически сразу жертве выпадает «денежный выигрыш», для получения которого предлагается перейти по открывшейся ссылке и ввести данные своей банковской карты. В результате мошенники крадут и деньги со счетов, и банковские реквизиты «победителей в лотерею», — говорится в сообщении.
Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты министерства настоятельно рекомендуют не верить неожиданным сообщениям о выигрышах и призах и не переходить по сомнительным ссылкам.

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#мошенники
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Загруженность подмосковных дорог утром 11 ноября составила четыре балла
11 ноября 2024, 10:17

Фото: istockphoto.com/ArisSu

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 11 ноября, основные заторы наблюдаются при движении в сторону Москвы на двух федерльных трассах и 15 шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сложности с проездом по направлению к столице отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Пятницкое, Ярославское, Волоколамское, Щёлковское, Рублёво-Успенское, Носовихинское, Можайское, Каширское, Минское, Варшавское, Боровское, Киевское и Калужское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехало более миллиона автомобилей, что на полтора процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#дороги
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В Подмосковье до июля 2025 года модернизируют около 900 контейнерных площадок
11 ноября 2024, 09:55

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области до июля будущего года обновят порядка 900 контейнерных площадок. Об этом сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.
На еженедельном заседании штаба главы городских округов рассказали руководству министерства о модернизации контейнерных площадок региона. Задача – обеспечить жителей инфраструктурой для сбора и утилизации отходов, в том числе увеличить количество тары для смешанных, сухих и крупногабаритных отходов.
«Модернизация контейнерных площадок включает два этапа, первый завершится в конце года. Всего до января обновим более 300 КП. А к июлю 2025 года на втором этап появится ещё более 600 обустроенных пунктов сбора ТКО. Они соответствуют всем стандартам программы, что позволит улучшить санитарное состояние территорий», – сказал Мурашов.
По его словам, больше всего таких пунктов уже установили в Ленинском городском округе, Чехове и Коломне.

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#модернизация
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Глава Каширы Шувалов проверил готовность техники к зимнему периоду
11 ноября 2024, 09:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашиа

Глава городского округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов проверил готовность снегоуборочной и другой техники предприятий, расположенных на территории муниципалитета, к зимнему периоду. Всего было представлено более 60 единиц техники, сообщает пресс-служба ​администрации городского округа.
Такие предприятия, как МБУ «Благоустройство», ООО «Жилресурс», МУП «Водоканал» и другие, продемонстрировали свою готовность к работе в зимнее время года. Они занимаются уборкой муниципальных дорог, общественных пространств, зон отдыха, внутриквартальных дорог, тротуаров и дворов.

Кроме того, в их распоряжении находятся тракторы со специальным оборудованием, погрузчики, экскаваторы, грузовики, снегоочистители и необходимые инструменты.

Руководители сферы благоустройства, коммунальных служб и дорожных организаций сообщили Шувалову о готовности техники для очистки дорог и тротуаров от снега и льда, а также о достаточном количестве песчано-соляной смеси.

Глава муниципалитета поручил профильным заместителям главы продолжить работу по обновлению технического парка.

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#кашира
#подмосковье
#зима
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