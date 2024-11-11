Арестованы счета сына экс-главы «Спецтехники» на сумму более 1 млрд рублей

Фото: iStock|Dragon Claws
Правоохранительные органы наложили арест на счета и активы сына бывшего топ-менеджера «Спецтехники» Олега Иванова на сумму более одного млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Юлию Нитченко.
Напомним, Иванова арестовали со вторым топ-менеджером Игорем Мироновым из-за превышения должностных полномочий при выполнении контрактов по гособоронзаказу. Вину они не признали.
По словам Нитченко, арестовать имущество могут только по решению суда, однако его не было. Тем не менее счета компании сына Иванова и все его имущество было арестовано на общую сумму более чем на 1 млрд рублей.
Она добавила, что уже направила жалобу в прокуратуру и отдел собственной безопасности. Также сейчас готовится жалоба на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина.
Читайте также:
Ректора петербургского вуза арестовали по делу о незаконной миграции
Топ-менеджера РЖД арестовали за получение особо крупной взятки
Взятка в 60 млн рублей: экс-замминистра образования Дагестана Нурмагомедова подозревают в «наживе» на госконтрактах, подробности
По словам Нитченко, арестовать имущество могут только по решению суда, однако его не было. Тем не менее счета компании сына Иванова и все его имущество было арестовано на общую сумму более чем на 1 млрд рублей.
«Арест счетов ее доверителя был произведен без соответствующего решения суда, что указывает на коррупционную составляющую, так как все действия следственного органа выполняются быстро и необдуманно», — заявила Нитченко.
Она добавила, что уже направила жалобу в прокуратуру и отдел собственной безопасности. Также сейчас готовится жалоба на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина.
Читайте также:
Ректора петербургского вуза арестовали по делу о незаконной миграции
Топ-менеджера РЖД арестовали за получение особо крупной взятки
Взятка в 60 млн рублей: экс-замминистра образования Дагестана Нурмагомедова подозревают в «наживе» на госконтрактах, подробности
Элина Позднякова