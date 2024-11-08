Взятка в 60 млн рублей: экс-замминистра образования Дагестана Нурмагомедова подозревают в «наживе» на госконтрактах, подробности

Халид Нурмагомедов (Фото: dagminobr.ru)
Экс-заместитель министра образования и науки Республики Дагестан Халид Запирович Нурмагомедов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет РФ. Подробности – в материале «Радио 1».
Экс заместитель министра образования Нурмагомедов задержан
В своем телеграм-канале СК по Республике сообщает, что размер взятки, полученной Халидом Нурмагомедовым, оценивается как особо крупный.
«Бывший заместитель министра образования и науки Республики Дагестан задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан», – сообщает ведомство.
Детали преступления
По данным следствия, с 2013 по 2023 год подозреваемый получил взятки на общую сумму 60 миллионов рублей от представителя коммерческой организации. Эти деньги были переданы за содействие в оформлении государственных контрактов на выполнение строительно-ремонтных работ на объектах, находящихся в ведении Министерства образования и науки Республики. В результате было заключено 15 контрактов на сумму свыше 160 миллионов рублей.
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