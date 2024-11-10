Ректора петербургского вуза арестовали по делу о незаконной миграции

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Ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института (СПбРСИ) Александр Борзов арестован по обвинению в организации незаконной миграции. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Уточняется, что фигурант дела будет находиться под стражей до 5 января 2025 года. Согласно данным следствия, Борзов вместе с двумя подельниками оформлял фиктивные приглашения гражданам Египта, Сирии, Туркмении и арабских стран на учебу в институт, а также готовил документы на их продление.
По факту лица перечисленных государств в вузе не учились.
Напомним, 9 ноября текущего года глава российского государства Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание за организацию и посредничество в незаконной миграции.
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По факту лица перечисленных государств в вузе не учились.
Напомним, 9 ноября текущего года глава российского государства Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание за организацию и посредничество в незаконной миграции.
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Екатерина Коршунова