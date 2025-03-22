Арестованные в московских и подмосковных СИЗО смогут покупать красную икру

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Содержащиеся в СИЗО Москвы и Подмосковья или их близкие смогут заказать в изолятор красную лососевую икру. Такая услуга появилась в магазинах, занимающихся продажей еды для арестованных, пишет РИА Новости.
Отмечается, что такие магазины осуществляют продажу готовой еды, продовольственных и непродовольственных товаров в СИЗО. Нередко ими пользуются родственники обвиняемых, находящихся под стражей.
Как сообщили агентству в одной из таких фирм, на прошлой неделе ассортимент пополнился красной лососёвой икрой. Одна банка объёмом 250 грамм стоит 3600 рублей.
Такой продукт появился в магазинах для заключённых в первую очередь по просьбе женщин, содержащихся в СИЗО, поскольку икра положительно влияет на женское здоровье.
Адвокат Дмитрий Рощин в беседе с РИА Новости подчеркнул, что заказ еды в СИЗО стал обыденной практикой для Москвы. Некоторые заключённые каждый день заказывают себе завтрак, обед и ужин, несмотря на то, что стоимость продуктов в таких магазинах завышена, по сравнению с привычными ценами.
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Как сообщили агентству в одной из таких фирм, на прошлой неделе ассортимент пополнился красной лососёвой икрой. Одна банка объёмом 250 грамм стоит 3600 рублей.
Такой продукт появился в магазинах для заключённых в первую очередь по просьбе женщин, содержащихся в СИЗО, поскольку икра положительно влияет на женское здоровье.
Адвокат Дмитрий Рощин в беседе с РИА Новости подчеркнул, что заказ еды в СИЗО стал обыденной практикой для Москвы. Некоторые заключённые каждый день заказывают себе завтрак, обед и ужин, несмотря на то, что стоимость продуктов в таких магазинах завышена, по сравнению с привычными ценами.
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Анастасия Чинкова