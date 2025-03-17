«Коммерсант»: Генерала Попова отправили из-под домашнего ареста в СИЗО за перекур

Иван Попов (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве, переведён из-под домашнего ареста в следственный изолятор. Причиной стало нарушение им режима содержания и запрета на общение с другими фигурантами дела.
Перевести военачальника в СИЗО потребовал прокурор, сообщает «Коммерсантъ». Как утверждает сторона обвинения, генерал вместе со своим сообщником вышли во время перерыва на крыльцо гарнизонного суда, где проходило слушание, курили и разговаривали. Прокурор предъявил суду записи с камер видеонаблюдения, после чего его ходатайство о переводе подсудимого в СИЗО было удовлетворено.
Адвокат генерала Сергей Буйновский подал жалобу в вышестоящую судебную инстанцию. Он заявил о незаконности и необоснованности судебного решения, так как судья, по словам защитника, принял участие в оперативно-розыскных действиях, на которые по своему статусу не имел права. Юрист также пояснил, что видеозаписи с камер нельзя было использовать в качестве доказательств, так как ещё не был определён их процессуальный статус.
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Адвокат генерала Сергей Буйновский подал жалобу в вышестоящую судебную инстанцию. Он заявил о незаконности и необоснованности судебного решения, так как судья, по словам защитника, принял участие в оперативно-розыскных действиях, на которые по своему статусу не имел права. Юрист также пояснил, что видеозаписи с камер нельзя было использовать в качестве доказательств, так как ещё не был определён их процессуальный статус.
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Александр Бойцов