«Мытьё коридоров и туалетов»: стало известно, в каких условиях будет жить Елена Блиновская в колонии

Елена Блиновская (фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Елене Блиновской, которой ранее вынесли приговор за мошенничество, придётся непросто в неволе. Вероятнее всего, её отправят в исправительную колонию, где царит дедовщина
Судьба «королевы марафонов» оказалась более суровой, чем она могла надеяться. Судья вынес приговор многодетной матери – целых пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в женской колонии.
Без сомнения, блогер, находящаяся сейчас в СИЗО №6 в столичном районе Печатники, будет обжаловать решение суда, поэтому пока в колонии не окажется.
Однако как только приговор окончательно вступит в законную силу, в течение 10 дней Блиновскую отправят в колонию. Рассматриваются два варианта – Можайская колония, которая ближе к её месту жительства, или женская колония в Ивановской области.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и справам человека Ева Меркачева склоняется всё же к тому, что Елена попадёт в Можайскую колонию.
Также Меркачева подчеркнула, что Елена, как и все заключённые, сможет видеться с детьми. Ей положены длительные трёхдневные свидания раз в два месяца, а также короткие встречи.
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Без сомнения, блогер, находящаяся сейчас в СИЗО №6 в столичном районе Печатники, будет обжаловать решение суда, поэтому пока в колонии не окажется.
Однако как только приговор окончательно вступит в законную силу, в течение 10 дней Блиновскую отправят в колонию. Рассматриваются два варианта – Можайская колония, которая ближе к её месту жительства, или женская колония в Ивановской области.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и справам человека Ева Меркачева склоняется всё же к тому, что Елена попадёт в Можайскую колонию.
«Колония большая, там есть дом ребенка, женщины работают на швейном производстве. Но, конечно, никакая она не образцово-показательная. Там есть такие же проблемы как в остальных и самая главная – это дедовщина. Это значит, что новички выполняют всю грязную работу: мытье коридоров, туалетов и так далее. У тех, кто только пришёл меньше прав, чем у тех, кто сидит дольше. Можно ли прекратить? Можно, но должно хорошо работать воспитательное дело», – пояснила общественница в беседе с Woman.ru.В колонии при этом есть возможность купить продукты или заказать еду. Оплачивать её можно со своего счёта или этим могут заняться родственники. Так, Блиновская сможет заказать фетучини с креветками и кабачками за 1150 рублей, тирамису-маскарпоне за 1550 рублей или запечённые бёдрышки за 760 рублей.
Также Меркачева подчеркнула, что Елена, как и все заключённые, сможет видеться с детьми. Ей положены длительные трёхдневные свидания раз в два месяца, а также короткие встречи.
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Анастасия Чинкова