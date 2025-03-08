Обвиняемого в сборе денег для ВСУ отправили в СИЗО

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Жителя Казани, обвиняемого в сборе денег на нужды ВСУ, отправили в СИЗО на время следствия до 5 апреля. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу городского райсуда.
«Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля этого года по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет», — приводит издание сообщение суда.Отмечается, что мужчину арестовали месяц назад — 11 февраля 2025 года и возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет». По информации республиканского управления ФСБ, казанец в сентябре 2023 года в одном из мессенджеров призывал собирать деньги для ВСУ и для одной из украинских террористических организаций.
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*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
Данил Пономарев