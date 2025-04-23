Арестованный депутат Курской думы Васильев задолжал почти 1,5 миллиона рублей

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Арестованный за растрату бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев задолжал почти 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что Васильева обвиняют в растрате средств, направленных на фортификацию защитных сооружений в приграничных районах Курской области. Экс-депутат частично признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.
Как оказалось, Васильев должен почти 1,5 миллиона рублей. В отношении политика с 2023 по 2025 год было возбуждено несколько исполнительных производств.Согласно им, с Васильева взыскивают 1,3 миллиона в пользу юридических и физических лиц в плане имущественного характера. К тому же почти 100 тысяч Васильев отдаст за неуплату долга, а 63 тысячи в рамках налоговых сборов.
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Как оказалось, Васильев должен почти 1,5 миллиона рублей. В отношении политика с 2023 по 2025 год было возбуждено несколько исполнительных производств.Согласно им, с Васильева взыскивают 1,3 миллиона в пользу юридических и физических лиц в плане имущественного характера. К тому же почти 100 тысяч Васильев отдаст за неуплату долга, а 63 тысячи в рамках налоговых сборов.
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Иван Мусатов