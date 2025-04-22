Эксперт рассказала о самых распространенных методах мошенников

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Мошенники прекрасно знают, на какие болезненные точки следует надавить, чтобы добиться желаемого — к примеру, на страх за собственное здоровье. Об этом заявила доцент Финансового университета при правительстве РФ, экономист Эльвира Белозорова, комментируя схему аферистов, по которой у жертвы крадут аккаунт на Госуслугах, требуя сообщить код из смс под предлогом записи на диспансеризацию.
«Во-вторых, мошенники в своих схемах давят на скорость принятия решения. Создание в вашей голове ощущения, что вопрос со здоровьем нужно решить немедленно, — главный психологический прием. <…> Главное, никогда и ни при каких обстоятельствах официальные органы, а в данном случае медицинские учреждения, не будут запрашивать ваши персональные данные», — пояснила экономист в беседе с «Вечерней Москвой».В свою очередь эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин рассказал, какие признаки могут предупреждать о наличии вируса в телефоне или о взломе устройства. В разговоре с «Москвой 24» он подчеркнул, что на вредоносное ПО будут указывать всплывающие окна с запросом доступа и беспричинный нагрев телефона. Самым действенным методом защиты эксперт назвал антивирусные приложения.
«Он как минимум будет предупреждать об активности приложений, которые куда-то пытаются залезть и отправить различные данные», — поделился Курочкин.Читайте также:
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