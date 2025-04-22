Минобороны требует взыскать 13 миллиардов с производителя радиоэлектроники

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Министерство обороны РФ хочет взыскать 13 миллиардов рублей с производителя радиоэлектроники подсистем ПАО НПП «Импульс». Об этом сообщает ТАСС.
«Исковое заявление от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице АО "Научно-производственное объединение "Импульс" на сумму 13 млрд 005 млн 256 рублей поступило», — говориться в материалах дела.
Московский арбитражный суд должен принять решение об исковом заявлении.
О том, что именно стало причиной иска, неизвестно. ПАО НПП «Импульс» занимается развитием современной концепции высокотехнологичного предприятия. К тому же компания внедряет технологии в подсистемы и приборы заказчиков.
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