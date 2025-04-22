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Минобороны требует взыскать 13 миллиардов с производителя радиоэлектроники

Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Министерство обороны РФ хочет взыскать 13 миллиардов рублей с производителя радиоэлектроники подсистем ПАО НПП «Импульс». Об этом сообщает ТАСС.
«Исковое заявление от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице АО "Научно-производственное объединение "Импульс" на сумму 13 млрд 005 млн 256 рублей поступило», — говориться в материалах дела.

Московский арбитражный суд должен принять решение об исковом заявлении.

О том, что именно стало причиной иска, неизвестно. ПАО НПП «Импульс» занимается развитием современной концепции высокотехнологичного предприятия. К тому же компания внедряет технологии в подсистемы и приборы заказчиков.

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Стоимость самого дорого номера в отеле на ПМЭФ превышает 1 млн рублей за ночь
22 апреля 2025, 02:53

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Одна ночь для участников Петербургского международного экономического форума в самом дорогом номере в гостиницах от Росконгресса превышает один миллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
В агентстве пишут, что самое дешевое проживание в номере будет стоить участникам 8,9 тысячи рублей за ночь. Самое дорогое составит 1,114 миллиона.

За эту цену участнику ПМЭФ предоставят жилплощадь от 106 квадратных метров. К тому же в номере находится джакузи, гидромассажный душ и весь пакет услуг для люксов.

Петербургский экономический форум 2026 года пройдет 18-21 июня.

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В РФ ограничат прием на платное обучение в вузы
«Известия»: с 2026 года могут ограничить прием на платное обучение в вузы
22 апреля 2025, 02:12

Фото: iStock/ANGHI

С 1 сентября 2026 года в России могут ограничить прием на платное обучение в вузы. Данный законопроект Госдума планирует принять в мае в первом чтении.
По информации «Известий», соответствующая инициатива разработана по поручению президента РФ Владимира Путина. Все из-за слишком большого платного набора на специальности, которые не пользуются спросом в сферах экономики и рынка труда. Законопроект уже положительно приняли в комитетах по просвещению, развитию гражданского общества и по охране здоровья. Вузы также благоприятно отреагировали на инициативу.

Прежде всего законопроект будет направлен на государственные учреждения. Дело в том, что эти вузы создали множество филиалов в различных регионах, где качество образования находится на недостаточном уровне.

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#госдума
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Свыше двух тысяч пользователей сообщили о сбоях в работе Telegram
22 апреля 2025, 00:51

Фото: iStock/Penderev

Свыше двух тысяч пользователей сообщили о сбоях в работе Telegram. Об этом сообщает ресурс для отслеживания сбоев в интернете Downdetector.
На момент 23:45 по московскому времени зафиксировано почти 2,2 тысячи жалоб о сбоях в работе мессенджера. Чаще всего пользователи отмечают плохую работу мобильного приложения, сайта и оповещений.

Наибольшее количество жалоб поступило из Нижегородской области, Республики Татарстан, Самарской области, Тверской области и Ульяновской области.

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В Дубае российские туристы засняли пролет огненного шара в небе
21 апреля 2025, 23:40

Фото: iStock/Jacob Powers

Российские туристы засняли, как в небе над Дубаем пролетел неопознанный огненный шар. Видеозапись опубликовал telegram-канал Shot.
«В небе увидели яркий свет, как будто падает звезда. След был долгим, около 30–40 секунд. А затем он резко пропал», — рассказывают туристы.

Неизвестный объект засняли во время ужина в отеле Le Royal Méridien Beach Resort & SPA. При этом никаких взрывов или других звуков от пролета шара не было. Вероятнее всего, россиянам удалось запечатлеть сгорание метеора в земной атмосфере.

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«Удар по карману граждан»: Путин раскритиковал запоздалую индексацию тарифов ЖКХ
Путин назвал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ ударом по карману граждан
21 апреля 2025, 21:42

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ, назвав ее неоправданным ударом по карманам граждан. Об этом он заявил на встрече с руководителями муниципальных образований субъектов РФ.
По словам российского лидера, если задержать индексацию коммунальных тарифов , то уже через год-два провести ее без федеральных субсидий становится практически невозможно.
«Стоит только задержать своевременную индексацию тарифов, потом все: до свидания. Потом принятие решения по вопросу об индексации через год, через два, через три кажется совершено невозможным без федеральных субсидии, потому что такие удары по карману граждан ничем не оправданы», — подчеркнул президент.
Ранее ​стало известно, что Путин утвердил решение о действительности заключения призывной комиссии в течение ​года. Теперь, если ​срочник не ​попал в армию в текущий призыв, он ​может быть призван в течение года без повторного прохождения комиссии.

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