Арестованный генерал Шамарин заявил о готовности сотрудничать со следствием

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Арестованный начальник Главного управления связи — заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин в ходе судебного слушания заявил, что готов сотрудничать со следствием, об этом пишет РИА Новости.
Чиновника задержали 22 мая 2024 года по подозрению в получении взятки в 36 миллионов рублей. Следствие считает, что с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Шамарин получил от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной 36 миллионов рублей «за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство».
13 июня проходит судебное заседание 2-ого Западного окружного военного суда, на котором рассматривается законность ареста Шамарина. Сам генерал заявил, что готов сотрудничать со следствием, а взамен попросил смягчить ему меру пресечения.
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Евгения Парфентьева