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Арестованный генерал Шамарин заявил о готовности сотрудничать со следствием

13 июня 2024, 10:58
Фото: iStock/Andrii Zorii

Фото: iStock/Andrii Zorii

Арестованный начальник Главного управления связи — заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин в ходе судебного слушания заявил, что готов сотрудничать со следствием, об этом пишет РИА Новости.


Чиновника задержали 22 мая 2024 года по подозрению в получении взятки в 36 миллионов рублей. Следствие считает, что с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Шамарин получил от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной 36 миллионов рублей «за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство».

13 июня проходит судебное заседание 2-ого Западного окружного военного суда, на котором рассматривается законность ареста Шамарина. Сам генерал заявил, что готов сотрудничать со следствием, а взамен попросил смягчить ему меру пресечения.

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#суд
#взятка
#следствие
В подмосковном лесу нашли редкие орхидеи
13 июня 2024, 11:44

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Расцветшие орхидеи пальчатокоренник Фукса и любка двулистная были замечены на территории Орехово-Зуевского лесничества, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Оба вида орхидей внесены в список редких и уязвимых растений Московской области, поэтому срывать их нельзя», — подчеркнули в ведомстве.
Любку двулистную называют также «ночной красавицей» и «белой фиалкой». Эта орхидея зацветает только на 7-14 году жизни. А прорастание её семян возможно только при заражении их определённым видом гриба.

Пальчатокоренник Фукса отличают мелкие цветы причудливой формы с тёмно-фиолетовым узором. Пёстрая окраска этого цветка привлекает много насекомых.

Ранее сообщалось, что на лугу под Истрой была обнаружена ранее неизвестная популяция древнего папоротника – ужовника обыкновенного.

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Подмосковные семейные экоклубы победили на всероссийском фестивале «Экология»
13 июня 2024, 11:25

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Подмосковные семейные экоклубы стали триумфаторами Всероссийского фестиваля. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Фестиваль проходил в Российской государственной библиотеке для молодежи с 1 марта по 5 июня. Официальные результаты были озвучены в рамках круглого стола «Семья и экология: как воспитать бережное отношение к природе».

«В конкурсе победила семья Луковниковых из Мытищ. Кроме того, семейные клубы "Вступление" и "Мама, папа, я — экологичная семья!" стали дипломантами фестиваля. От всей души поздравляю победителей!», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В общей сложности в фестивале принимали участие семьи из 24 регионов России. также в рамках мероприятия проводили онкурс видеороликов семейных экологических клубов.

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Продажи квартир в новостройках Подмосковья выросли на 20%
13 июня 2024, 11:07

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Значительный рост продаж квартир в новостройках зафиксировали в Московской области: за первые пять месяцев текущего года зафиксировано на 20 процентов больше таких сделок по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищной политики.
«Согласно данным Росреестра, в Подмосковье с начала 2024 года зарегистрировано 25 тысяч сделок по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ)», — уточнили в министерстве.
Отмечается, что в июне этого года ожидается ещё больший рост продаж на подмосковном первичном рынке жилья. По прогнозам, будет заключено на 30% больше сделок, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что за май 2024 года в Подмосковье поставили на кадастровый учёт девять жилых новостроек на 2289 квартир.

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#московская область
#подмосковье
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ФСБ: задержаны еще два члена банды Басаева за нападение на ВС РФ в 1999 году
13 июня 2024, 10:42

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov

Еще двух участников банды террориста Шамиля Басаева, причастных к нападению на российских военных в октябре 1999 года, задержала ФСБ. Об этом сообщили в центре общественных связей ведомства.
Уточняется, что фигуранты обвиняются по статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж», а также «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

В ведомстве добавили, что вместе с сотрудниками Следственного комитета собраны и сформированы доказательства участия в преступной деятельности жителей Тюменской области 46-летнего Алимгиреева Муртазали и 55-летнего Кадрашова Алимхана.

Террориста Шамиля Басаева уничтожили российские силовики во время спецоперации в Ингушетии в 2006 году. Ликвидированный чеченский сепаратист причастен к теракту в Буденновске и другим преступлениям.

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#новости
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Подмосковные парки примут участие в международном смотрконкурсе «Хрустальное колесо»
13 июня 2024, 10:32

Фото: istockphoto / Valeriya

Московская область может принять участие в XXII Международном смотрконкурсе «Хрустальное колесо». Об этом сообщила пресс-служба комиссии общественной палаты Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам.
Конкурс «Хрустальное колесо» проводится для выявления лидеров парковой отрасли и распространение лучших практик в сфере формирования комфортной городской среды.

«Парки могут принять участие в 22 номинациях, включая 5 номинаций в категории «Открытые парки». Конкурс является одной из старейших и наиболее авторитетных профессиональных состязательных площадок в индустрии развлечений, объединяющей городские парки, аквапарки, развлекательные центры, а также производителей аттракционов и игрового оборудования. Ежегодно в Конкурсе участвует более 100 конкурсантов. Победителей определяет экспертная конкурсная комиссия по итогам голосования», — рассказали в пресс-службе.

Для участия в конкурсе желающим необходимо подать заявку на официальном сайте проекта
до 10 сентября 2024 года.

Награждение победителей Конкурса состоится в рамках XXXIII Форума Профессионалов индустрии развлечений и отдыха в городе Сочи с 23 по 28 сентября 2024 года.

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В МФЦ Подмосковья теперь можно зарегистрировать недвижимость в новых регионах РФ
13 июня 2024, 09:59

Фото: Фотобанк МО/Роман Варцев

Оформить право собственности на недвижимость, которая находится в новых регионах России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях — теперь можно в 15 центрах «Мои документы» в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Ранее собственники недвижимости в новых регионах должны были обращаться за регистрацией прав или выпиской из ЕГРН только по месту нахождения объектов. Теперь такая возможность появилась в Московской области», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Она добавила, что все услуги Росреестра по недвижимости, находящейся на новых территориях России, можно получить в отделениях МФЦ в Химках, Люберцах, Солнечногорске, Реутове и Одинцове — вне зависимости от места регистрации собственника.

В министерстве отметили, что для оформления документов на недвижимость есть предварительная запись. Записаться на удобное время можно через региональный портал госуслуг или по телефону 122, добавочный 3.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 13 июня составила четыре балла
13 июня 2024, 09:45

Фото: Фотобанк МО/Роман Варцев

На четыре балла оценивается транспортная загруженность дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 13 июня, сложности с проездом фиксируются при движении в сторону столицы на трёх федеральных трассах и десяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд в сторону Москвы затруднён на участках трасс М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также 6а следующих шоссе: Пятницкое, Варшавское, Носовихинское, Калужское, Новорязанское, Каширское, Новорижское, Можайское и Киевское», — говорится в сообщении.
В министерстве водителям напомнили о том, что за рулём нельзя отвлекаться на гаджеты и нарушить скоростной режим, и призвали избегать резкого маневрирования.

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В Подмосковье за месяц поставили на кадастр девять многоквартирных домов
13 июня 2024, 09:36

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Девять жилых новостроек более чем на 2,2 тыс. квартир поставили на кадастровый учёт в Московской области в минувшем мае, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«За май кадастровый номер получили девять жилых домов на 2289 квартир. Общая площадь жилого фонда, поставленного на кадастровый учёт в прошлом месяце, составила свыше 158 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.
Новостройки расположены в ЖК «Облака 2.0» в городском округе Люберцы, ЖК «Дом на Сиреневой» в округе Щёлково, в ЖК «Берег» в Химках, ЖК «Молодёжный» в Солнечногорске и др.

Постановка дома на кадастровый учёт позволяет владельцам квартир официально оформить своё право собственности, зарегистрироваться по месту жительства, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.

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В МТС сообщили о мощной DDoS-атаке, которая велась из пяти стран
13 июня 2024, 08:29

Фото: iStock/welcomia

На сеть МТС была совершена самая мощная за год DDoS-атака, которая велась одновременно из пяти государств. Об этом «РИА Новости» проинформировали в компании.
Отмечается, что хакеры атаковали сеть широкополосного доступа в интернет с помощью 20 тысяч устройств из КНР, Турции, Испании, Польши и Эквадора. Согласно информации источника, действия были направлены против более чем 500 IP-адресов.

Уточняется, что хакерская атака продолжалась порядка 2 часов. Специалисты оператора смогли ее отразить.

Представители компании МТС пояснили, что цель атаки заключалась в ударе по конкретному сетевому оборудованию — маршрутизатору. Это могло повлечь за собой отключение интернета для пользователей оператора целого региона.

Ранее сообщалось, что спутниковая система связи Starlink столкнулась с неполадками. Согласно данным с сайта Downdetector, отслеживающим сбои и ошибки популярных интернет-ресурсов, в нескольких странах фиксировались жалобы на проблемы в работе сервиса.

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