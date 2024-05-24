Громкий арест замначальника Генштаба: чем известен генерал Шамарин, что сделал

Фото: Минобороны РФ
В Минобороны России произошел еще один арест. 235-й гарнизонный военный суд арестовал на 2 месяца начальника Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Он также занимает пост начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Что известно об аресте и самом Шамарине — в материале «Радио 1».
Биография ШамаринаШамарин родился в 1971 году в Таганроге. Окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи.
С 1992 года служил на постах от командира взвода дистанционного управления радиоцентра до начальника узла связи бригады связи (узловой) Дальневосточного военного округа. С декабря 2010 года – заместитель начальника штаба Восточного военного округа по связи. С 2021 года — начальник Главного управления связи ВС РФ, заместитель главы Генштаба.
Руководил внедрением сетевых и информационных технологий. На сайте Минобороны России указано, что помимо «традиционных подходов к их созданию в рамках плановых работ по государственному оборонному заказу» были использованы подходы, которые основываются на «инициативных разработках предприятий оборонно-промышленного комплекса».
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В феврале 2024 года также получил награду медалями военнослужащих группировки «Центр» в зоне проведения спецоперации.
Взятки и мошенничество в армии РФ: Арестованы Иванов, Кузнецов, Попов и Шамарин
Арест замначальника Генштаба генерала ШамаринаСогласно сведеньям источника «Коммерсанта», Шамарин замешан в деле о «предполагаемых махинациях». Он также подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
«22 мая Шамарину была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Статья часть 6 ст. 290 УК (получение взятки)», — сообщили в суде.По данной статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.
«Арест Шамарина вызвал поддержку военкоров и военных блогеров. А по аресту Попова они по-прежнему поддерживают Попова. Арест Тимура Иванова они поддержали такими аплодисментами, что эхо их слышно до сих пор. Они, как правило, транслируют мнение офицерского корпуса армии России», — написал политолог Сергей Марков в своём Телеграм-канале.Как сообщает «Ъ», Шамарина задержали рано утром в многоэтажке на улице Полины Осипенко в Москве. У него дома был проведён обыск, но крупных сумм денег, дорогих часов и прочих ценностей не обнаружили.
Изъяли только машину марки Mercedes, которую, по некоторым сведеньям, купили в кредит. Автомобиль стоимостью 14 миллионов рублей уже арестовали для погашения ущерба по уголовному делу.
По версии СК, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года генерал Шамарин получил от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главбуха общества Елены Гришиной взятки в размере 36 миллионов рублей. В обмен Шамарин должен был обеспечить «увеличение объема поставляемой продукции» по госконтрактам для нужд Минобороны РФ и «общее покровительство».
Следствие считает, что фигурант Шамарин распорядился деньгами на своё усмотрение.
Как пишет издание, сам генерал уверен, что его уголовное преследование связано со стремлением снять его с должности.
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