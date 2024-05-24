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Громкий арест замначальника Генштаба: чем известен генерал Шамарин, что сделал

Замглавы Генштаба Шамарин арестован за крупную взятку: биография, что известно
24 мая 2024, 04:30
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

В Минобороны России произошел еще один арест. 235-й гарнизонный военный суд арестовал на 2 месяца начальника Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Он также занимает пост начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Что известно об аресте и самом Шамарине — в материале «Радио 1».


Биография Шамарина

Шамарин родился в 1971 году в Таганроге. Окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи.

С 1992 года служил на постах от командира взвода дистанционного управления радиоцентра до начальника узла связи бригады связи (узловой) Дальневосточного военного округа. С декабря 2010 года – заместитель начальника штаба Восточного военного округа по связи. С 2021 года — начальник Главного управления связи ВС РФ, заместитель главы Генштаба.



Руководил внедрением сетевых и информационных технологий. На сайте Минобороны России указано, что помимо «традиционных подходов к их созданию в рамках плановых работ по государственному оборонному заказу» были использованы подходы, которые основываются на «инициативных разработках предприятий оборонно-промышленного комплекса».

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В феврале 2024 года также получил награду медалями военнослужащих группировки «Центр» в зоне проведения спецоперации.
Взятки и мошенничество в армии РФ: Арестованы Иванов, Кузнецов, Попов и Шамарин
Взятки и мошенничество в армии РФ: Арестованы Иванов, Кузнецов, Попов и Шамарин

Арест замначальника Генштаба генерала Шамарина

Согласно сведеньям источника «Коммерсанта», Шамарин замешан в деле о «предполагаемых махинациях». Он также подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

«22 мая Шамарину была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Статья часть 6 ст. 290 УК (получение взятки)», — сообщили в суде.
По данной статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«Арест Шамарина вызвал поддержку военкоров и военных блогеров. А по аресту Попова они по-прежнему поддерживают Попова. Арест Тимура Иванова они поддержали такими аплодисментами, что эхо их слышно до сих пор. Они, как правило, транслируют мнение офицерского корпуса армии России», — написал политолог Сергей Марков в своём Телеграм-канале.
Как сообщает «Ъ», Шамарина задержали рано утром в многоэтажке на улице Полины Осипенко в Москве. У него дома был проведён обыск, но крупных сумм денег, дорогих часов и прочих ценностей не обнаружили.

Изъяли только машину марки Mercedes, которую, по некоторым сведеньям, купили в кредит. Автомобиль стоимостью 14 миллионов рублей уже арестовали для погашения ущерба по уголовному делу.

По версии СК, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года генерал Шамарин получил от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главбуха общества Елены Гришиной взятки в размере 36 миллионов рублей. В обмен Шамарин должен был обеспечить «увеличение объема поставляемой продукции» по госконтрактам для нужд Минобороны РФ и «общее покровительство».

Следствие считает, что фигурант Шамарин распорядился деньгами на своё усмотрение.

Как пишет издание, сам генерал уверен, что его уголовное преследование связано со стремлением снять его с должности.

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Мужчинам с большим животом назвали лучшие позы в сексе
24 мая 2024, 04:04

Фото: istock / spukkato

Психотерапевт, занимающаяся вопросами сексуальной жизни, Памела Стивенсон Коннолли, рассказала мужчинам с большим животом оптимальные позы для занятия сексом. Советы эксперта публикует The Guardian.
За советом к Стивенсон Коннолли обратился мужчина, испытывающий трудности в интимной жизни. Он призанлся, что в последнее время у них с супругой пропал интерес к сексу, поскольку заниматься им становится сложенее: у него большой живот, а у жены болят колени.

Коннолли в ответ на письмо мужчины перечислила позы, подходящие паре, который учитывают их способности и особенности фигуры. Первой позицией психотерапевт назвала миссионерскую, при которой женщина может расслабить колени.

«Чтобы не мешал живот, откиньте корпус назад», — порекомендовала Коннолли.
Она добавила, прежде «тестировать» эту позу на практике, стоит потренироваться на мягкой поверхности, чтобы подготовить мышцы.

Эксперт также назвала подходящей позицию «наездницы» или «обратной наездницы», а также позу, когда партнерша лежит на спине на краю кровати. Она пояснила, что секс в положении «ложки» может оказаться крайне удобен, но мужчине также необходимо выгнуть спину, чтобы живот не мешал.

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#мужчина
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За маскировку номеров автомобиля будут наказывать строже
В ГД внесли законопроект о лишении прав за управление авто со скрытым номером
24 мая 2024, 00:30

Фото: istock / Ivan Reshetnikov

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о лишении водительских прав на полтора года за сокрытие номеров. Соответствующий документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.
В пояснительной записке указано, что законопроект коснется специальных устройств, которые позволяют скрыть автомобильный регистрационный номер. Если правонарушение выявлено, водителю грозит лишение прав на срок от одного до полутора лет, а также изъятие устройства.

Инициаторы проекта отметили, что в период с 2018 по 2023 год число правонарушений по статье «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков» КоАП выросло в 1,5 раза.

Ранее подмосковных автолюбителей предупредили о сезонном выходе лосей на дороги. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#законопроект
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«Добиться сквирта»: сексолог раскрыла, чем может закончиться струйный оргазм
24 мая 2024, 00:00

Фото: iStock/photographer

В последние годы струйный оргазм (сквирт) стал самой горячей интимной темой. Но, несмотря на свою популярность, так и остаётся необъяснимой загадкой. О нем немало пишут, но его существование до сих пор ставится некоторыми под сомнение.
Считается, что сквирт — одна из разновидностей женского оргазма, по интенсивности превосходящая многие другие. Существует ли струйный оргазм на самом деле, в беседе с «Радио 1» рассказала психолог, сексолог, блогер Ольга Савская.

Во время всех оргазмов происходит мышечное сокращение. Пытаться добиться сквирта — это причинять насильственное действие на мочевой пузырь, пытаясь через него достать клитор, пояснила эксперт.

Ольга рассказала, что в ассоциации сексологов, в которой она состоит, очень часто разбирают последствия струйного оргазма.

«Приходят женщины с разорванной уретрой, с недержанием, воспалительными процессами. Побочных действий очень много», — пояснила она.

Сексолог отметила, что до этого был «бум» на продажу курсов «по достижению оргазма», а теперь «по достижению сквирта».

«Продают много курсов, а то что это причиняет реальный вред женщине, никто не говорит», — заключила она.

Ранее Ольга Савская рассказала, почему женщины не могут достичь оргазма, насколько важна прелюдия и почему девушка сама несет ответственность за его получение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#женщины
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В Подмосковье льготники оформили уже 15 тыс. заявок на путёвки в детские лагеря
23 мая 2024, 22:51

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Подмосковные льготники с начала года оформили более 15 тыс. заявок на путёвки в детские лагеря. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Получить льготную путёвку в подмосковный лагерь можно онлайн на региональном портале госуслуг. Бесплатная путёвка предоставляется раз в год детям льготной категории от 7 до 15 лет включительно. Такая путёвка положена детям из малообеспеченных или многодетных семей; оставшимся без попечения родителей; сиротам; детям с ограниченными возможностями здоровья, а также находящимся в трудной жизненной ситуации», – уточнили в министерстве.
Услуга «Отдых детей в каникулярное время» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Соцподдержка» – «Организация отдыха». Чтобы получить путёвку, нужно авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и приложить нужные документы.

Также организовать отдых детей поможет мобильное приложение «Добродел».

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#подмосковье
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#отдых
#льготники
#путёвки
#мингосуправления мо
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Подмосковных автолюбителей предупредили о сезонном выходе лосей на дороги
23 мая 2024, 21:44

Фото: пресс-служба Минэкологии / А. Ульянов

Автомобилистам в Подмосковье следует быть предельно внимательными из-за участившихся в последнее время случаях выхода лосей на дороги. Это связано с начавшейся у сохатых весенне-летней миграцией, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Лось – крупнейший представитель своего семейства. Столкновение с ним не обещает ничего хорошего и автомобилисту, и самому животному. Сейчас аварии с участием сохатых в регионе участились. Это связано с тем, что животные пересекают дороги в поисках пищи. Кроме того, их виновниками выхода на автотрассы могут быть назойливые кровососущие насекомые», – пояснил глава подмосковного Минэкологии Тихон Фирсов.
Весна – пора появления растений. Сохатые не отличаются сообразительностью, но у них сильно развиты инстинкты. Если лось, особенно молодой, задумает отыскать что-нибудь съестное, он будет готов отправиться даже через оживлённую автотрассу. Особенно внимательными водителям следует быть вечером и ночью, когда видимость уменьшается. В этих случаях рекомендовано включать противотуманные фары с рассеивающим светом.

Как напомнили в министерстве, за сбитое животное водителю грозит административное наказание штрафа. За гибель лося он составляет 80 тыс. рублей, за кабана – 30 тыс., а за благородного оленя – 70 тыс. рублей.

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#тихон фирсов
#автомобили
#автомобилисты
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#минэкологии мо
#природа
#пдд
#подмосковье
#московская область
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Жильцов муниципальных квартир Богородского округа переселили за неоплату ЖКУ
23 мая 2024, 20:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Богородском городском округе за последние пять лет жильцов 42 муниципальных квартир переселили в меньшие. Причиной стала длительная неоплата коммунальных услуг. Суммарно задолженности превысила 17 млн рублей, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
«Цели оставить людей без жилья нет. Главная задача – побудить должников соблюдать закон, вовремя оплачивать коммунальные услуги», – пояснила начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью населения администрации Богородского городского округа Татьяна Попова.
С 2019 года было подано 164 судебных иска на выселение. Жители 42 муниципальных квартир пошли на переселение, но большинство нашло способ выплатить хотя бы часть долга.
«Например, мужчина отказался платить и выселился из-за задолженности в 54 тыс. рублей. Другая семья не платила за квартиру более 20 лет и накопила долгов на 2 млн. рублей. Кто-то находит средства и разом оплачивает 300 тыс., кто-то выплачивает долг постепенно. Но есть и те, кто принципиально отказывается платить. Таких по решению суда и переселяют в небольшие комнаты бывших общежитий, размером не менее 6 кв. м.», – расссказала Попова.
В этом году администрация округа подала в суд еще девять исковых заявлений о выселении неплательщиков, суммарный долг которых составил почти 4 млн рублей.

Выселение из социального жилья предусмотрено статьёй 90 Жилищного кодекса России. Однако выселение – это крайняя мера, которая применяется, только если предупреждения, разъяснения и отключение коммунальных услуг не помогают, отметили в МинЖКХ.

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#переселение
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Экс-депутат из Ялты Ломенко отправится в тюрьму за госизмену и шпионаж для СБУ
23 мая 2024, 19:57

Фото: iStock/Zolnierek

Бывший депутат Ялтинского горсовета в Крыму Юрий Ломенко шпионивший в пользу СБУ отправится в тюрьму за госизмену. Об этом сообщили в управлении ФСБ РФ по Крыму.
Напомним, Ломенко задержали в ноябре 2021 года. Выяснилось, что он в 2017–2018 годах собирал секретные данные РФ и передавал их Киеву. При этом он являлся депутатом Ялтинского горсовета, а также возглавлял поселковый совет Симеиза. Верховный суд Крыма признал его виновным в госизмене и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы с пребыванием в колонии строгого режима.

Апелляционный суд рассмотрел законность приговора Верховного суда и оставил судебный акт без изменений.

«По результатам апелляционного рассмотрения судебный акт оставлен без изменения, а апелляционная жалоба — без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

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#наказание
#рф
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Стартовал прием заявок на участие в комплексной программе «Рационализатор»
23 мая 2024, 19:54

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Минэкономразвития России совместно с «Агентством развития навыков и профессий» открыли прием заявок на участие в комплексной программе «Рационализатор».
Цель данной программы заключается в развитии у ее участников рационализаторских компетенций. «Рационализатор» предлагает возможность выбрать обучение по одному из трех треков: подготовка проектных рационализаторских команд, интенсив с практическими подходами при реализации рационализаторской деятельности, формирование рационализаторского мышления.

Отмечается, что одной из особенностей данной программы является онлайн-обучение. Стоимость участия в «Рационализаторе» компенсирует государство.

Подать заявку на участие необходимо до 15 июня этого года через электронную почту: mp@rt-academy.ru. Узнать подробнее о программе можно на сайте.

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#программа
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Врач Васильева заявила об опасности отсутствия головного убора для здоровья
23 мая 2024, 19:09

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Врач-трихолог, врач-дерматолог, врач-миколог Мария Васильева заявила, что отказ от головного убора, в частности летом, может повлечь за собой ожог кожи головы, а также выпадение волос.
«Отсутствие головных уборов может привести к солнечным ожогам, а они, в свою очередь, спровоцировать интенсивное выпадение волос. Поэтому в солнечные дни рекомендуется ношение головных уборов и нанесение солнцезащитного крема вдоль линии роста волос», — отметила в беседе с Газета.ру Васильева.

Она добавила, что уход за кожей головы летом можно дополнить шампунями и кондиционерами с SPF-защитой.

Ранее дерматовенеролог, трихолог Татьяна Пичугина рассказала о неожиданной связи облысения с неправильным питанием и злоупотреблением сладкой газировкой. Также человек может начать лысеть из-за возраста, частого использования приборов для сушки и укладки волос, инфекций, дефицита витаминов или приёма лекарств.

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