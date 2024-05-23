Арестован глава управления департамента Минобороны по ГОЗ

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Суд арестовал главу управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого, пишет РИА Новости.
Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.
По данным следствия, в 2022 году подсудимый принял невыполненные работы по государственному контракту. Это нанесло ущерб на сумму более 70 миллионов рублей.
Ранее стало известно о задержании начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. В конце апреля также под арест попал замминистра обороны Тимур Иванов. Они обвиняются в должностных преступлениях.
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По данным следствия, в 2022 году подсудимый принял невыполненные работы по государственному контракту. Это нанесло ущерб на сумму более 70 миллионов рублей.
Ранее стало известно о задержании начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. В конце апреля также под арест попал замминистра обороны Тимур Иванов. Они обвиняются в должностных преступлениях.
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Алёна Самарева