Арестованный в России велосипедист из Франции обратился к семье: «Нужно сохранять надежду»
Арестованный в РФ велосипедист Сехили надеется на скорую встречу с семьей
Французский велосипедист Софиан Сехили, задержанный в России за незаконное пересечение границы, записал видеообращение к своей семье. Об этом сообщает РИА Новости.
Спортсмен успокоил своих родных и выразил надежду на скорое воссоединение с ними. Он добавил, что на родине его возвращения ожидает возлюбленная.
«Привет, Фанни, привет, мама, привет, папа, Яннис, Сабрина, все. Как дела? Я надеюсь, что через не очень долгое время прибуду, это возможно. Поэтому нужно, чтобы мы вместе верили в это, нужно сохранять надежду в это... Вот и все. Пройдет немного времени, и мы будем так счастливы, как бывали редко ранее, — сказал Селихи на камеру.Кроме того, он рассказал, что у его матери восемь братьев и сестер. По его словам, родственники всегда поддерживают друг друга в трудные периоды жизни. Велосипедист подчеркнул, что сейчас его тетя болеет, и он хочет быть с ней рядом.