Арестованный в России велосипедист из Франции обратился к семье: «Нужно сохранять надежду»

12 октября 2025, 10:41

Арестованный в РФ велосипедист Сехили надеется на скорую встречу с семьей

Фото: iStock/zsv3207

Французский велосипедист Софиан Сехили, задержанный в России за незаконное пересечение границы, записал видеообращение к своей семье. Об этом сообщает РИА Новости.





Спортсмен успокоил своих родных и выразил надежду на скорое воссоединение с ними. Он добавил, что на родине его возвращения ожидает возлюбленная.

«Привет, Фанни, привет, мама, привет, папа, Яннис, Сабрина, все. Как дела? Я надеюсь, что через не очень долгое время прибуду, это возможно. Поэтому нужно, чтобы мы вместе верили в это, нужно сохранять надежду в это... Вот и все. Пройдет немного времени, и мы будем так счастливы, как бывали редко ранее, — сказал Селихи на камеру.