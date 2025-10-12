Более 15 человек погибли при взрыве на оборонном предприятии в США

12 октября 2025, 10:24

AP: 16 человек погибли в результате взрыва на заводе в Теннеси

Фото: iStock/mirror-images

В результате взрыва на предприятии Accurate Energy Systems в американском штате Теннесси погибли 16 человек. Об этом сообщил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис, слова которого приводит Associated Press (AP).