Более 15 человек погибли при взрыве на оборонном предприятии в США
В результате взрыва на предприятии Accurate Energy Systems в американском штате Теннесси погибли 16 человек. Об этом сообщил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис, слова которого приводит Associated Press (AP).
Ранее 19 человек числились пропавшими без вести после инцидента, однако по словам шерифа, можно с уверенностью считать погибшими именно 16 из них. Их родственникам уже направили уведомления. Ещё двое сотрудников во время взрыва на предприятии отсутствовали.
Завод Accurate Energy Systems занимался производством кумулятивных зарядов и другой взрывчатки для нужд Пентагона, а также поставлял вооружение, в том числе и украинским военным. Взрыв прогремел утром 10 октября.
Следственные органы продолжают осмотр выгоревшего здания в поисках улик, которые помогут установить причины трагедии.
