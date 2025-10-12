Моторная лодка затонула в Татарстане: несколько человек пропали без вести

12 октября 2025, 10:21

В Татарстане спасатели ищут трех человек с затонувшей на Каме моторной лодки

Фото: iStock/Adam Bartosik

Моторная лодка затонула на Каме в Татарстане. Два человека спаслись, еще трое пропали без вести. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.