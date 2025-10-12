Моторная лодка затонула в Татарстане: несколько человек пропали без вести
Моторная лодка затонула на Каме в Татарстане. Два человека спаслись, еще трое пропали без вести. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Поздним вечером субботы на номер 112 поступило сообщение о пропаже пяти человек в Чистополе. Днем того же дня они отправились на реку и не вернулись домой. Ночью инспекторы ГИМС выехали на место для поисков, но они не дали никаких результатов.
Ранним утром воскресенья появилась информация от охранника лодочной станции, расположенной вблизи города. К нему за помощью обратились две женщины и рассказали, что 11 октября в 20:00 их моторная лодка затонула на Каме в 200 метрах от берега. Они смогли доплыть до ближайшего острова и спастись. Однако, по их словам, еще три человека, находившихся на борту, — двое мужчин и одна женщина — пропали.
Сейчас их поиски ведет оперативная группа Чистопольского пожарно-спасательного гарнизона.
