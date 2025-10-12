Трэш-стример плюнул в георгиевскую ленту за донат и поплатился

12 октября 2025, 10:01

В Москве арестовали стримера Скутина за плевок в георгиевскую ленту

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Трэш-стримера Андрея Скутина, также известного под псевдонимом Таракан, арестовали в Москве после плевка в георгиевскую ленту за донат. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».





Отмечается, что 38-летнего блогера обвинили в осквернении символов воинской славы. Он снимал свои действия на видео — кадры быстро распространились в Сети. Инцидент произошел в мае этого года.

«Дело против него возбудили еще в мае — тогда следствие также просило его арестовать, но суд отказал», — говорится в публикации.