Трэш-стример плюнул в георгиевскую ленту за донат и поплатился

В Москве арестовали стримера Скутина за плевок в георгиевскую ленту
Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Трэш-стримера Андрея Скутина, также известного под псевдонимом Таракан, арестовали в Москве после плевка в георгиевскую ленту за донат. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».



Отмечается, что 38-летнего блогера обвинили в осквернении символов воинской славы. Он снимал свои действия на видео — кадры быстро распространились в Сети. Инцидент произошел в мае этого года.

«Дело против него возбудили еще в мае — тогда следствие также просило его арестовать, но суд отказал», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что американская стримерша Fandy провела восьмичасовой прямой эфир собственных родов на Twich. Видео собрало свыше 600 тысяч просмотров. Фанаты поддерживали девушку донатами и голосовали за выбор имени ее ребенка. Под конец к трансляции присоединился гендиректор платформы Дэн Клэнси, поздравив новоиспеченную маму.
