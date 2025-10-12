Трэш-стример плюнул в георгиевскую ленту за донат и поплатился
В Москве арестовали стримера Скутина за плевок в георгиевскую ленту
Трэш-стримера Андрея Скутина, также известного под псевдонимом Таракан, арестовали в Москве после плевка в георгиевскую ленту за донат. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Отмечается, что 38-летнего блогера обвинили в осквернении символов воинской славы. Он снимал свои действия на видео — кадры быстро распространились в Сети. Инцидент произошел в мае этого года.
«Дело против него возбудили еще в мае — тогда следствие также просило его арестовать, но суд отказал», — говорится в публикации.Ранее сообщалось, что американская стримерша Fandy провела восьмичасовой прямой эфир собственных родов на Twich. Видео собрало свыше 600 тысяч просмотров. Фанаты поддерживали девушку донатами и голосовали за выбор имени ее ребенка. Под конец к трансляции присоединился гендиректор платформы Дэн Клэнси, поздравив новоиспеченную маму.