Арестованный в США россиянин Винник признал вину

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Арестованный в США гражданин РФ Александр Винник признал свою вину в рамках сделки с прокуратурой, передает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Аркадия Буха.
«Он заключил сделку о признании вины», – уточнил Бух.
Ранее адвокаты Винника настояли на том, чтобы их подозреваемый был включен в сделку по обмену заключенными между Россией и США. Они также ходатайствовали об отмене постановления, запрещающего россияну публично обсуждать это дело.
Винника обвиняют в создании криптовалютной биржи BTC-e в США. Считается, что через эту биржу он отмыл 4 миллиарда долларов США.
Александр Винник был доставлен частным самолетом из Греции в Бостон, а затем переправлен в Сан-Франциско. По словам его родственников, «все произошло и было обставлено как похищение».
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Александр Климов