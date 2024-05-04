В Венгрии назвали последствия отправки войск НАТО на Украину

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможном присутствии западных войск на Украине, передает французский телеканал LCI.
Сийярто заявил, что размещение войск НАТО на Украине пересечет красную линию, проведенную самим альянсом. Он также предположил, что это решение может привести к глобальному конфликту, и объяснил последствия. По словам министра, необходимо сделать все возможное, чтобы избежать конфликта между Москвой и НАТО.
Ранее Сийярто изложил условия переговоров по Украине. По его словам, в диалоге должны участвовать все стороны конфликта.
2 мая президент Макрон заявил, что Франция открыта для отправки войск на Украину. Он также подтвердил свое намерение продолжать оказывать Киеву помощь оружием. В то же время глава государства подчеркнул, что Франция должна держать все свои военные планы в секрете, чтобы сохранить свой авторитет.
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«Если страна-член НАТО отправит войска на Украину, это будет означать прямой конфликт с Россией, а это означает третью мировую войну», – отметил он.
Ранее Сийярто изложил условия переговоров по Украине. По его словам, в диалоге должны участвовать все стороны конфликта.
2 мая президент Макрон заявил, что Франция открыта для отправки войск на Украину. Он также подтвердил свое намерение продолжать оказывать Киеву помощь оружием. В то же время глава государства подчеркнул, что Франция должна держать все свои военные планы в секрете, чтобы сохранить свой авторитет.
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Александр Климов