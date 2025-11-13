Рэпера Канье Уэста могут арестовать на концерте в Бразилии
В Бразилии готовятся к возможному аресту рэпера Канье Уэста. Прокуратура Сан‑Паулу отдала распоряжение полиции задержать артиста, если во время предстоящего концерта он исполнит трек Heil Hitler, содержащий нацистские высказывания, передает издание Poder.
Ситуация обострилась после того, как мэр Сан‑Паулу заявил о недопустимости проведения выступления Уэста на городских площадках из-за провокационных строк в песнях артиста. В результате организаторам пришлось искать новую локацию для мероприятия.
Несмотря на возникшие препятствия, концерт, по всей видимости, всё же состоится. По данным одного из организаторов, рэпер уже получил аванс в размере не менее 5 миллионов долларов. Однако команда по‑прежнему сталкивается с серьёзными трудностями в поиске подходящей площадки для выступления.
Читайте также: