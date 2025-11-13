Рэпера Канье Уэста могут арестовать на концерте в Бразилии

13 ноября 2025, 07:54

Полиция Бразилии задержит Канье Уэста в случае исполнения нацистской песни

Фото: istockphoto / Rawf8

В Бразилии готовятся к возможному аресту рэпера Канье Уэста. Прокуратура Сан‑Паулу отдала распоряжение полиции задержать артиста, если во время предстоящего концерта он исполнит трек Heil Hitler, содержащий нацистские высказывания, передает издание Poder.