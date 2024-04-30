Арестованный замминистра обороны переоформил свой спортбайк на отца

Фото: РИА Новости/Надежда Чичерова
Спортивный мотоцикл MV Agusta, принадлежащий арестованному заместителю министра обороны Тимуру Иванову, был переоформлен на его отца в 2022 году. Об этом сообщает издание РИА Новости.
Иванов приобрел спортбайк в 2019 году. Стоимость транспортного средства варьируется от 1,1 до 1,5 миллиона рублей.
В распоряжении агентства появились документы, которые свидетельствуют о том, что в 2022 году владельцем мотоцикла числился уже Иванов Вадим Геннадьевич, который является отцом задержанного экс-замминистра.
Напомним, Тимур Иванов был арестован в рамках уголовного дела по статье о коррупции в особо крупном размере. Следствие выяснило, что фигурант получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Действовал Иванов в сговоре с другими фигурантами дела.
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В распоряжении агентства появились документы, которые свидетельствуют о том, что в 2022 году владельцем мотоцикла числился уже Иванов Вадим Геннадьевич, который является отцом задержанного экс-замминистра.
Напомним, Тимур Иванов был арестован в рамках уголовного дела по статье о коррупции в особо крупном размере. Следствие выяснило, что фигурант получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Действовал Иванов в сговоре с другими фигурантами дела.
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Анастасия Хохлова