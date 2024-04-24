В сети появились кадры столичного особняка, в котором жил арестованный министр Иванов

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Арестованный замминстра обороны РФ Тимур Иванов жил в столичном особняке, который выступал прообразом дома главного героя из романа «Мастер и Маргарита», кадры публикует Telegram-канал Mash.
Напомним, вечером 23 апреля Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. 24 апреля Басманный суд Москвы отправил министра в СИЗО на ближайшие два месяца. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Журналисты Mash нашли столичный особняк, в котором жил Иванов. По информации Telegram-канала, ремонт в здании сделали в 2019 году, после чего туда вероятно заехал замминистра. Он занимал все этажи усадьбы Анны фон Мекк, которую построили в 19 веке.
Сейчас в доме проходят обыски.
Историки предполагают, что именно этот особняк стал прообразом дома, в котором жил булгаковский Мастер.
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Журналисты Mash нашли столичный особняк, в котором жил Иванов. По информации Telegram-канала, ремонт в здании сделали в 2019 году, после чего туда вероятно заехал замминистра. Он занимал все этажи усадьбы Анны фон Мекк, которую построили в 19 веке.
Сейчас в доме проходят обыски.
Историки предполагают, что именно этот особняк стал прообразом дома, в котором жил булгаковский Мастер.
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Евгения Парфентьева