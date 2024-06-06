Замминистра обороны Иванов может получить УДО

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Отстраненный от должности замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, в случае доказательства вины, сможет за хорошее поведение и после отбытия не менее 30% срока наказания получить условно-досрочное освобождение. Об этом заявил адвокат Андрей Гривцов в разговоре с РИА Новости.
«Что касается самой возможности условно-досрочного освобождения для лица, осужденного по части 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере, то освобождение в силу положений ст. 79 УПК РФ возможно после отбытия не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление», — сказал собеседник издания.Гривцов добавил, что решение об УДО принимается судом. Будет учтено поведение осужденного, его отношение к учебе и труду во время всего периода отбывания наказания, поощрения и взыскания, его раскаяние за преступление и величину причиненного ущерба.
Как утверждает адвокат, обсуждение вопроса об УДО для чиновника «носит гипотетический характер» так как, что в отношении Иванова приговор не вынесен и в законную силу не вступил. Он пояснил, что он до настоящего времени в силу Конституции РФ считается невиновным.
По данным следствия, экс-министр вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. По данным его адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяются взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей.
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Алина Юрчак