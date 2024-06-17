Стало известно, в каких условиях содержится в СИЗО арестованный замминистра обороны Иванов

Фото: РИА Новости/лья Питалев
Арестованный по делу о взятке замминистра обороны Тимур Иванов сильно похудел в СИЗО, но на здоровье не жалуется. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, он отбывает срок в двухместной камере с телевизором. В камере вместе с Ивановым содержится еще один человек.
По словам адвоката, экс-чиновник читает много классической литературы. За всё время ареста к нему не допустили родных.
20 июня текущего года у задержанного Иванова состоится заседание о продлении меры пресечения.
Напомним, замминистра обороны России Тимура Иванова арестовали по делу о взяточничестве. Решение вынес Басманный суд Москвы. Иванову грозит до пятнадцати лет тюремного заключения.
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По словам адвоката, экс-чиновник читает много классической литературы. За всё время ареста к нему не допустили родных.
20 июня текущего года у задержанного Иванова состоится заседание о продлении меры пресечения.
Напомним, замминистра обороны России Тимура Иванова арестовали по делу о взяточничестве. Решение вынес Басманный суд Москвы. Иванову грозит до пятнадцати лет тюремного заключения.
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Екатерина Коршунова