Арестованному по делу о случайном выстреле Герою России добавили новую статью

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Военные следователи добавили еще одну статью Герою России подполковнику Иреку Магасумову, который арестован по уголовному делу о случайном выстреле в жительницу Луганска. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Магасумова обвинили в хулиганстве. По данным следствия, офицер, убив девушку, отнял машину у подчиненного.
Вечером 30 декабря руководитель следственно-оперативной группы Главного военного следственного управления сообщил двум защитникам обвиняемого об окончании следствия и пригласил их для ознакомления с материалами. Адвокаты обещали прибыть в Луганск 17-18 января. Но после праздничных выходных стало известно, что следователь обратился с ходатайством в 235-й гарнизонный военный суд в Москве, чтобы ограничить защитников в сроках знакомства с материалами.
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Алина Юрчак