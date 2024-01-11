В Подмосковье ликвидировали открытое горение в цехе полимерной продукции

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Пожарные успешно потушили открытое горение в цехе по производству полимерной продукции в поселке Обухово Московской области, сообщается в официальном канале МЧС РФ в Telegram.
«В регионе Московской области сотрудники МЧС России успешно ликвидировали открытое горение. В настоящее время проводится проливка и разборка конструкций», — отмечено в официальном сообщении.Читайте также:
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Артем Кузьмин