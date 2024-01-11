На Сахалине вертолёт Ми-8 вылетел на поиски пропавшего мужчины

На территории поселка Обухово в Московской области возник пожар на площади 8 тысяч квадратных метров, затронувший кровлю цеха по производству полимерной продукции. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, инцидент произошел 10 января, и по предварительной информации, пострадавших нет.