На Сахалине вертолёт Ми-8 вылетел на поиски пропавшего мужчины

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На Сахалине утром 11 января на поиски мужчины, пропавшего в акватории Татарского пролива, вылетел вертолёт Ми-8. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на управление МЧС по региону.
Уточняется, что на вертолёте вылетели спасатели поисково-спасательного отряда им. Валерия Полякова ГУ МЧС по Сахалинской области.
Там добавили, что 32-летний мужчина 9 января вышел в море в районе села Красногорск на резиновой лодке, после чего пропал.
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«Сотрудникам МЧС России предстоит провести осмотр акватории Татарского пролива», — проинформировали в ведомстве.
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Диана Аванесян