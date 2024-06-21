Арестович* прокомментировал слухи о романе с Собчак

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Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* опроверг заявления украинского журналиста Дмитрия Гордона* о том, что у него роман с российской телеведущей Ксенией Собчак. Об этом он сообщил на YouTube-канале Собчак.
Арестович* отметил, что скорее считает своей парой заголовки материалов Гордона*. По мнению бывшего советника офиса украинского президента, в последние 6 месяцев у журналиста не было ни одного заголовка без его фамилии.
Арестович* добавил, что таким образом Гордон* пытается увеличить число просмотров своих роликов. Сама же Собчак во время интервью дала понять, что только познакомилась с Арестовичем*.
Ранее Арестович* признал успешную стратегию президента РФ Владимира Путина в конфликте на Украине.
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Арестович* добавил, что таким образом Гордон* пытается увеличить число просмотров своих роликов. Сама же Собчак во время интервью дала понять, что только познакомилась с Арестовичем*.
Ранее Арестович* признал успешную стратегию президента РФ Владимира Путина в конфликте на Украине.
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Екатерина Коршунова