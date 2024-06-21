Арестович* дал оценку стратегии Путина в украинском конфликте

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Успешную стратегию президента РФ Владимира Путина в конфликте на Украине признал экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович*. Слова политика привел YouTube-канал «Осторожно: Новости». Арестович призвал задуматься над тем, что будет с республикой через полгода.
«Стратегия Путина имеет все шансы на успех», – сказал он.
По словам экс-сотрудника офиса президента Украины, это является еще одним поводом для страны, чтобы задуматься, не стоит ли киевскому режиму остановиться сейчас.
Политик задается вопросом, что будет на Украине через шесть месяцев с электроэнергетикой, военными и помощью Запада. Кроме того, Арестовича интересует, сможет ли Киев мобилизовать еще людей, если на фронте будут колоссальные потери.
* внесен в список террористов и экстремистов
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