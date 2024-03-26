Арестович* случайно проговорился о причастности Киева к теракту в «Крокусе»

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* случайно проговорился о причастности Киева к теракту в «Крокус сити холле».
Арестович* решил обсудить теракт в «Крокусе» и заявил, что российские власти пытаются вызвать сочувствие во всем мире из-за большого числа жертв трагедии. Он отметил, что на Украине ежесуточно от действий армии России якобы гибнет такие же число мирных жителей.
Однако далее он всеми силами попытался оправдаться за свою оговорку.
Ранее глава СБУ Украины Василий Малюк заявлял об ответственности СБУ за атаки на Крымский мост, теперь его ведомство также подозревают в причастности к теракту в «Крокусе».
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*Внесен в список террористов и экстремистов
«Они (Россия – ред.) у нас (на Украине — ред.) убивают столько людей, сколько мы убили... Сколько не мы убили, а у них убили в этом теракте», — проговорился Арестович в своем YouTube-канале.
Ранее глава СБУ Украины Василий Малюк заявлял об ответственности СБУ за атаки на Крымский мост, теперь его ведомство также подозревают в причастности к теракту в «Крокусе».
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*Внесен в список террористов и экстремистов
Элина Позднякова