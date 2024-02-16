Арестович*: Я русский

Российские военные обнаружили расчет реактивной системы залпового огня Vampire, который 15 февраля обстрелял Белгород, в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Именно оттуда ранее был сбит и российский самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту. Об этом сообщили в силовых структурах, сообщает ТАСС.