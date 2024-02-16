Арестович*: Я русский

Бывший советник Офиса украинского президента Алексей Арестович* заявил, что он русский и сам выбрал принадлежность к этой цивилизации. Видео с его словами опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Я русский! Я добровольно выбрал принадлежать к этой цивилизации. Этнически я: белорус, поляк, россиянин (мама из России), гражданин Украины, но я выбрал принадлежать к этой цивилизации», - заявил Арестович*.
Он объяснил свое решением тем, что ему нравится правда и совесть, а также справедливость, свет и радость. Арестович* добавил, что не любит дисциплинарное общество.
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*Внесен в список террористов и экстремистов
Элина Позднякова