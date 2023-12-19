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Арестович*: Украина утратила достоинство и движется к катастрофе

19 декабря 2023, 17:01
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Общественное мнение на Украине сильно запаздывает от реально происходящих в мире событий, заявил бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* в своём Telegram-канале.
«Общественное мнение запаздывает месяца на три от реальных процессов, поэтому к большинству начнет доходить в середине марта, что мы движемся к катастрофе. Мы пожинаем плоды собственного безрассудства, глупости, жадности, лицемерия и утраты достоинства, которым мы вытирали полы в прихожих патронатов, пока не лишились его полностью», - прокомментировал ситуацию Арестович*.

Политик напомнил, что западные союзники Киева так и не согласовали помощь, которую обещали ранее. На фоне истощения запасов боеприпасов и вооружения, Украина тонет в глобальных экономических проблемах.


К тому же, подчеркнул Арестович*, украинская армия серьезно страдает от нехватки личного состава. Правительству приходится закрывать границы, насильно удерживая людей в стране, и, в перспективе, прибегнуть к мобилизации женщин.

Арестович* также отметил, что Россия, напротив, активно улучшает оборонно-промышленный комплекс и имеет в распоряжении сильную и мотивированную армию.

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*Внесён в реестр террористов и экстремистов на территории РФ
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Генерал Сырский: Ситуация для ВСУ на линии боевого соприкосновения – сложная
19 декабря 2023, 16:32

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинской армии приходится обиваться от ВС РФ, наступать у них уже нет сил, это признал командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский в своём Telegram-канале.
«Ситуация сложная. Нам приходится воевать в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава», - прокомментировал ситуацию Сырский.

Украинский генерал также заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают держать линию обороны.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Лапин признал, что надежды простых украинцев о победе ВСУ были с треском разрушены. Он напомнил, что на старте конфликта украинские СМИ кормили народ пустыми обещаниями о скорейшей победе и превосходстве украинской армии, однако, сейчас стало понятно, что всё это были только слова.

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#всу
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#украина
#армия
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«Надежды рухнули»: Украинский политик признал разгром ВСУ
Украинский политик Лапин: На Украине шокированы полным разгромом ВСУ
19 декабря 2023, 16:03

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинцы поняли, что надежды о победе ВСУ, которыми их кормили СМИ, разрушены, об этом заявил бывший депутат Рады Игорь Лапин в интервью для YouTube-канала «Сейчас».
По словам Лапина, в начале конфликта средства массовой информации кормили население Украины призрачными надеждами о скорой победе ВСУ и разгроме российской армии. Однако, почти два года спустя, стало ясно, что этим надеждам уже не суждено претвориться в жизнь.

«Надежды не оправдались, потому что война вносит свои коррективы. Западная помощь буксует, а санкции не работают так, как нам бы хотелось. А после того как не сбылись надежды, люди пришли в шок и отчаяние», - прокомментировал ситуацию Лапин.

Политик также отметил, что военнообязанное население значительно сократилось по всей территории страны из-за колоссальных потерь в рядах Вооруженных сил Украины.

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Украинская ракета уничтожила целый подъезд жилого дома в Донецке
РИА: После попадания ракеты в жилой дом в Донецке выгорел весь подъезд
19 декабря 2023, 15:42

Фото: iStock/Alexyz3d

Целый подъезд жилого дома оказался уничтоженным после попадания в него ракеты ВСУ, об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».
Как рассказали очевидцы атаки, сразу после попадания ракеты, в доме разгорелся пожар. Жильцы стали самостоятельно эвакуироваться из горящего здания.

«Сидел играл в компьютер, как шарахнуло - очутился на диване. «Прилет». Потом все начало гореть. Вода в ванной была, начал тушить, но бесполезно. Ну и все. Выскочил. Тапки мокрые, все мокрое», - прокомментировал ситуацию жилец атакованного дома Владимир.

Как ранее сообщал мэр города Алексей Кулемзин, в результате попадания в жилой дом вражеской ракеты пострадали шесть человек.

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Все больше иностранных граждан хотят вступить в российскую армию
Шойгу: в 7 раз выросло число иностранных добровольцев, желающих вступить в ВС РФ
19 декабря 2023, 15:24

Фото: сайт Кремля

Число иностранных граждан, которые хотят отправиться на спецоперацию в составе российской армии, увеличилось в семь раз. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в рамках коллегии ведомства.
«В семь раз увеличилось количество иностранных добровольцев, желающих воевать за на стороне правды (за ВС РФ – ред). В ВСУ обратная тенденция - число наемников сократилось в 6 раз», - рассказал Шойгу.
Также министр обороны отметил, что в зоне специальной военной операции ликвидировано более 5,8 тысяч иностранных наёмников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. По его словам, уничтожены свыше 5,8 боевиков, в том числе 1427 – из Польши, 466 – из США и 344 – из Великобритании. Кроме того, в зоне СВО ликвидировано 103 особо жестоких преступника.

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Украинский беспилотник упал на крышу супермаркета в центре Горловки и взорвался
19 декабря 2023, 15:10

Фото: iStock/Naypong

Украинский беспилотник упал на крышу в центре Горловки, после чего взорвался, об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале.
«В результате украинской вооруженной агрессии вражеский беспилотный летательный аппарат упал на кровлю Первого Республиканского Супермаркета и разорвался (микрорайон «Квартал 245», Центрально-Городской район Горловки)», - прокомментировал ситуацию Приходько.

По словам главы города, в результате атаки никто не пострадал.

19 декабря вражеский беспилотник был сбит в подмосковном Одинцово. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, дрон был ликвидирован с помощью средств противовоздушной обороны. По предварительной информации, в Одинцово также обошлось без пострадавших и разрушений.

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Репке: ВСУ приходится сдаваться из-за отсутствия техники и авиации
19 декабря 2023, 15:03

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские военные вынуждены отступать из-за критической нехватки техники и авиации, об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.
«Мы видим, как украинцы сдаются. Это реальность. У украинцев плохое обмундирование, у них нет никакой поддержки с воздуха, никакого противотанкового оружия», - прокомментировал ситуацию Репке.

По словам репортёра, на некоторых участках линию боевого соприкосновения ситуация для Вооружённых сил Украины превратилась в критическую. У них нет дронов, а сама украинская линия обороны выглядит крайне слабой и ненадёжной.

В то же время, отметил Репке, российская армия уверенно продвигается вперёд.

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#всу
#сво
#оружие
#техника
#авиация
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Шойгу сообщил о ликвидации основной части иностранных наемников ВСУ
19 декабря 2023, 15:02

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В зоне СВО ликвидировано более 5,8 тысяч иностранных наёмников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в рамках коллегии ведомства.
«Уничтожены свыше 5800 боевиков, в том числе 1427 – из Польши, 466 – из США и 344 – из Великобритании», – заявил Шойгу.

По его словам, число иностранных наёмников, желающих воевать за Украину сократилось в шесть раз, тогда как число желающих вступить в ВС РФ увеличилось в семь раз. Он также отметил, что в зоне СВО ликвидировано 103 особо жестоких преступника.

Шойгу подчеркнул, что российская армия стала самой подготовленной и боеспособной в мире. Глава оборонного ведомства заявил, что с начала специальной военной операции были убиты и ранены 383 тысячи украинских солдата.

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Шойгу рассказал, сколько добровольцев и военных по контракту принято в ВС РФ в 2023 году
Шойгу: в ВС РФ за год набрали порядка 490 тыс контрактников и добровольцев
19 декабря 2023, 14:42

Фото: iStock/Irina Guzovataya

В текущем году в ВС РФ набрали более 490 тысяч добровольцев и военных оп контракту, из них - четыре тысячи студентов. Такие данные привел министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
«Ежедневно более полутора тысяч человек подают заявления о приеме на военную службу. Только в этом году набрано около четырехсот девяноста тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев», - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что в это число вошли более четырех тысяч студентов. Они взяли академический отпуск и отправились выполнять боевые задачи в зону спецоперации.

По словам Шойгу, российская армия стала самой подготовленной и боеспособной в мире. Глава оборонного ведомства заявил, что с начала специальной военной операции были убиты и ранены 383 тысячи украинских солдата.

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Шойгу: Украина, фактически, стала страной-банкротом
19 декабря 2023, 14:33

Фото: kremlin.ru

Украина получила от внешних спонсоров 203 миллиарда долларов и, фактически, стала страной банкротом, об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«Фактически это страна-банкрот, так как значительная часть этих средств — кредиты, подлежащие возврату», - прокомментировал ситуацию Шойгу.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что сумма в 203 миллиарда долларов – на 30 миллиардов больше, чем ВВП страны.

При этом, ранее Шойгу заявил, что на сегодняшний день российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире. Несмотря на колоссальную помощь западных союзников, Вооруженные сил РФ продолжают владеть инициативой на линии боевого соприкосновения.

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#сергей шойгу
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