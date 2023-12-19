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Общественное мнение на Украине сильно запаздывает от реально происходящих в мире событий, заявил бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* в своём Telegram-канале.
«Общественное мнение запаздывает месяца на три от реальных процессов, поэтому к большинству начнет доходить в середине марта, что мы движемся к катастрофе. Мы пожинаем плоды собственного безрассудства, глупости, жадности, лицемерия и утраты достоинства, которым мы вытирали полы в прихожих патронатов, пока не лишились его полностью», - прокомментировал ситуацию Арестович*.
Политик напомнил, что западные союзники Киева так и не согласовали помощь, которую обещали ранее. На фоне истощения запасов боеприпасов и вооружения, Украина тонет в глобальных экономических проблемах.
Арестович* также отметил, что Россия, напротив, активно улучшает оборонно-промышленный комплекс и имеет в распоряжении сильную и мотивированную армию.
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*Внесён в реестр террористов и экстремистов на территории РФ
Евгения Парфентьева