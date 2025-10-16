Аргентинские ученые обнаружили останки древнейшей формы жизни

16 октября 2025, 01:37

CONICET: в Аргентине обнаружили останки древнейшего динозавра

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Аргентинские палеонтологи нашли останки неизвестного ранее вида динозавра, который жил около 230 млн лет назад. Об этом сообщил Национальный совет по научным и техническим исследованиям (CONICET).