Аргентинские ученые обнаружили останки древнейшей формы жизни
Аргентинские палеонтологи нашли останки неизвестного ранее вида динозавра, который жил около 230 млн лет назад. Об этом сообщил Национальный совет по научным и техническим исследованиям (CONICET).
Динозавр получил название Huayracursor jaguensis. Как отметил исследователь Агустин Мартинелли, этот вид является одним из самых древних представителей своего рода.
Уникальную находку обнаружили на высоте примерно 3 тысяч метров над уровнем моря в провинции Ла-Риоха на западе Аргентины. Практически полный скелет древнего ящера отличался от современников более длинной шеей и внушительными размерами. По словам Малены Хуарес, одного из авторов исследования, длина динозавра достигала 2 метров, а вес взрослой особи составлял около 18 кг, что почти вдвое больше, чем у родственных видов, обнаруженных ранее на территории Аргентины.
Особую ценность открытию придаёт то, что останки нашли в малоизученном геологическом бассейне. Такие места крайне редки, так как отличаются уникальной сохранностью и разнообразием фауны. Это открывает широкие перспективы для будущих научных открытий, добавил Мартинелли.
