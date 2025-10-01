Археологи нашли затонувший корабль времен Римской империи

01 октября 2025, 02:25

В Хорватии археологи обнаружили на дне 12-метровый корабль времен Римской империи

Фото: iStock/Velvetfish

Археологи обнаружили на дне залива Барбир в Хорватии затонувший корабль времен Римской империи. Об этом сообщает издание Croatia Week.





Согласно материалу, 12-метровое судно пролежало под песчаным слоем около двух тысячелетий. Особую ценность представляют сохранившиеся элементы его верхней конструкции.





«Мы обнаружили кусок древесины с железным гвоздем, что указывает на возможность более значительной находки», — добавил директор Международного центра подводной археологии Задара Младен Пешич.