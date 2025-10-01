Археологи нашли затонувший корабль времен Римской империи
В Хорватии археологи обнаружили на дне 12-метровый корабль времен Римской империи
Археологи обнаружили на дне залива Барбир в Хорватии затонувший корабль времен Римской империи. Об этом сообщает издание Croatia Week.
Согласно материалу, 12-метровое судно пролежало под песчаным слоем около двух тысячелетий. Особую ценность представляют сохранившиеся элементы его верхней конструкции.
«Мы обнаружили кусок древесины с железным гвоздем, что указывает на возможность более значительной находки», — добавил директор Международного центра подводной археологии Задара Младен Пешич.Специалисты установили, что корабль относится к I-II векам нашей эры. Судно перевозило сельскохозяйственную продукцию — на его борту нашли сотни оливковых косточек, остатки винограда, персиков и грецких орехов.
Планируется задокументировать корабль непосредственно на морском дне с помощью фотограмметрия. Затем судно законсервируют тем же песком, который защищал его все это время.
Подъем находки на поверхность потребовал бы многомиллионных затрат.
